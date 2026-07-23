Los Guardianes de Cleveland lograron arreglárselas sin José Ramírez. Preferirían no tener que hacerlo de nuevo.

El antesalista dominicano fue activado de la lista de lesionados el miércoles tras perderse cinco semanas por una cirugía en la mano izquierda. Cleveland se mantuvo cerca de la cima de la División Central de la Liga Americana mientras su astro estuvo fuera, un testimonio de las variantes y determinación del joven club.

No fue fácil.

“Las últimas cinco semanas podrían haber sido muy diferentes, y no lo fueron”, dijo el mánager Stephen Vogt. “Mantuvimos la cabeza fuera del agua. Puedes usar todos los clichés que quieras, pero no dejamos que las últimas cinco semanas determinaran el resto de nuestra temporada.

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“Tuvimos algunos puntos bajos. Tuvimos algunos puntos altos, algunos intermedios. Pero estoy muy orgulloso de lo que hizo este grupo durante las últimas cinco semanas y todavía nos queda mucho trabajo”.

Ramírez, siete veces elegido al Juego de Estrellas, había estado fuera desde el 13 de junio, cuando se lesionó ante Detroit. Se sometió a una operación para extirpar el hueso ganchoso de la mano izquierda.

Los Guardianes lograron mantenerse a flote sin el astro dominicano, con marca de 15-15, al ritmo de los líderes de la división.

En su primer juego de regreso, Ramírez se fue de 5-2 con una carrera impulsada y anotó, pero los Guardianes fueron derrotados 10-6 por los Mellizos. No fue una sorpresa que Ramírez tuviera un impacto inmediato.

Después de recibir una cálida ovación de los aficionados de los Guardianes, Ramírez conectó un sencillo en su primer turno al bate, se deslizó a segunda en un elevado y anotó la primera carrera de Cleveland con un sencillo corto.

“Te muestra lo que nos perdimos”, dijo Vogt. “Consigue un hit, avanza en pisa y corre justo en la cara del jardinero izquierdo, produce una carrera. Quiero decir, tan sólo su presencia ayuda. Sentimos esto como un impulso para todo el grupo hoy. Simplemente es muy bueno tenerlo de vuelta”.

El mánager de los Mellizos, Derek Shelton, quedó igualmente impresionado.

“Cambia totalmente la dinámica de la alineación”, dijo Shelton. “Estamos hablando de un tipo al que le van a construir una estatua junto a (Larry) Doby y (Bob) Feller. Yo esperaba que fuera al final de nuestra serie. Hay que darle crédito. Son cinco semanas por un hueso sin rehabilitación y ya está de vuelta en juegos de Grandes Ligas . Eso te muestra qué clase de jugador es”.

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Ramírez no realizó una asignación de rehabilitación en ligas menores antes de ser activado. Los Guardianes confiaron en él durante toda su recuperación. Tuvo una lesión similar en la mano derecha en 2019, la única otra ocasión en la que ha estado en la lista de lesionados.

“Hosey se trata de ganar”, dijo Vogt. “No va a regresar si no cree que puede ayudarnos a ganar. Así que tengo confianza total en él, confianza total en el cuerpo médico. Todos están de acuerdo con que esté de vuelta ahí hoy”.

Vogt dijo que lo contendría un poco al inicio.

“Va a haber algunas limitaciones para él al principio, pero vamos a ser cuidadosos con cuánto juega, cuándo juega, cosas de esa naturaleza”, dijo Vogt. “Pero ha hecho un gran trabajo preparando su cuerpo, que es lo más importante, y la muñeca se siente bien”.

Para hacerle espacio a Ramírez, los Guardianes enviaron al jardinero Kahlil Watson a su sucursal de Triple-A en Columbus.

Ramírez, de 33 años y dueño de numerosos récords ofensivos del club, bateaba para .239 con 10 jonrones y 33 carreras impulsadas en 72 juegos antes de lesionarse. Los Guardianes no son los mismos sin él en la alineación, y su sola presencia debería ayudar a un equipo que ha tenido dificultades para anotar.

Watson jugó bien durante su etapa con los Guardians, bateando para .239 con un jonrón y 11 carreras impulsadas en 27 juegos. La noche del martes, realizó una atrapada en salto que terminó el juego cerca de la línea del jardín derecho antes de estrellarse contra la pared acolchada.

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Vogt dijo que las contribuciones de Watson hicieron que su descenso fuera una decisión difícil.

“Khalil lo manejó como un verdadero profesional”, dijo Vogt. “Lo entendió claramente. No contento. Nadie quiere irse, pero el mensaje fue: viniste aquí cuando te necesitábamos y nos ayudaste. Vimos a un jugador increíblemente talentoso en Khalil Watson”.

“Nos va a ayudar a ganar un montón de juegos durante mucho tiempo. Simplemente no es su momento ahora”, agregó.

Junto con Ramírez, los Guardianes también podrían pronto recuperar al jardinero Ángel Martínez. Ha estado fuera desde el 13 de junio con una fractura no desplazada cuando conectó un foul a un lanzamiento que le pegó en el pie izquierdo. Martinez está en una asignación de rehabilitación en Doble-A Akron y parece estar al borde de ser activado.

Se fue de 4-1 con una base por bolas la noche del miércoles.