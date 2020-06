Tres meses en incertidumbre y luego casi uno más en un frustrante pulseo dejaron a muchos de los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas preguntándose si finalmente habría béisbol en el 2020, el año de la pandemia.

Y al final sí lo habrá, aunque diferentes periodistas estadounidenses tienen teorías de que el paso que lleva el COVID-19 podría en algún momento ponerle trabas adicionales al béisbol, como le ha pasado al PGA Tour del golf, que ya ha visto a siete atletas retirados por asuntos ligados al virus en solo dos semanas desde que regresó.

El periodista Jeff Passan, de ESPN, opinó que en el béisbol, más allá del acuerdo para volver a jugar, el protocolo de Major League Baseball (MLB) en caso de pruebas a jugadores y resultados positivos, no especifica cómo atender situaciones que podrían tener severos efectos en los equipos durante el desarrollo de la temporada, que se jugará en medio de una pandemia y con al menos cuatro estados (Florida, Texas, Arizona y California) en medio de un aumento veloz en sus números de contagios.

¿Qué tal si se infectan tres lanzadores abridores de un mismo equipo? ¿Qué sucedería si esos estados, que albergan nueve de los 30 equipos, deciden localmente hacer un toque de queda o ‘lockdown’ y no permitir el béisbol en su territorio? O peor aún, ¿si hay un brote en el camerino de una novena que obligue al equipo a poner en cuarentena a un gran número de sus jugadores? ¿Los puede sustituir? ¿Se retira de la competencia?

Son muchas las preguntas a contestar y podría suponerse que se trabajarán sobre la marcha, pero al final, la inusual campaña del 2020 de MLB requirió ajustes pocas veces vistos -o tal vez nunca- para poder celebrarse. Estos son algunos de los más llamativos.

Bateador designado universal

Por primera vez en más de un siglo, la Liga Nacional no verá a sus lanzadores bateando, lo que provocará cambios de estrategia durante los usuales cambios de ‘double switch’, entre otras cosas, en el viejo circuito. Para unos podría ser un experimento interesante, menos para los puristas del béisbol, que también verán ‘innovaciones’ como el uso de un corredor en segunda base para iniciar cada media entrada en juegos empatados después de la novena, aunque esto no se usará en la postemporada. Además, los juegos suspendidos por el clima antes de que sean oficiales se continuarán en una fecha posterior, no se comenzarán otra vez.

Divisiones y regiones

Obviamente, el calendario de los equipos para el 2020 no estará tan balanceado como en otros años. En un esfuerzo por minimizar el contagio, los equipos jugarán más dentro de sus divisiones y en sus zonas geográficas. Por esto, los 60 partidos de cada equipo se dividirán en 10 juegos contra cada uno de sus rivales de división de su liga y luego cuatro contra cada uno de los cinco equipos de la misma división de la otra liga. Ejemplo: los Yankees jugarían 10 contra Toronto, Boston, Tampa Bay y Baltimore, equipos del Este de la Americana, para un total de 40 juegos. Y además tendrían cuatro por equipo contra los del Este de la Nacional, como los Mets, los Filis, los Marlins, los Nacionales y los Bravos para un total de 20. Sucederá igual en las divisiones Central y Oeste.

Playoffs

Cinco equipos de cada liga pasarán a la postemporada, como es usual. Un ganador por división y dos wild cards. Los wild cards se enfrentarán, el ganador chocará contra el mejor récord de su liga en una serie divisional de cinco juegos, al igual que la serie entre los otros dos ganadores de división. Y las series de campeonato de liga y la Serie Mundial se jugarían a siete juegos. Según informa CBS Sports, aunque por la situación de la pandemia, las sedes podrían ser determinadas por la liga dependiendo el status de infecciones. Podrían terminar jugándose en ciudades neutrales.

BLM: El efecto Kaepernick

Las complicaciones de jugar una temporada en medio de una pandemia no terminan ahí. Habrá que ver si el ambiente de indignación social que vive Estados Unidos y el mundo en cuanto al racismo se integra al béisbol y los jugadores utilizan la plataforma para expresarse, como en el pasado ha sucedido en otros deportes. Recientemente hubo manifestaciones de jugadores de la NBA en torno a ese asunto y algunos peloteros se manifestaron mediante sus redes sociales durante las semanas pasadas. Habrá que ver si deciden llevarlo al terreno de juego y cuál será la reacción de Major League Baseball.

Sorpresas

En un año normal, con 162 juegos para caer en tiempo, un buen comienzo de temporada lo tiene cualquier equipo. En un año con solo 60 juegos, un buen inicio de temporada podría significar clasificarse temprano a los playoffs o quedarse fuera. De hecho, no habrá temporadas de liga menor, jugadores subidos en septiembre ni mucho espacio para reacciones tardías. Todo contará y será importante desde el primer día. Un ‘slump’ te puede hundir rápidamente. ¿Sería esto una ‘tormenta perfecta’ para que equipos como los Cerveceros de Milwaukee o los Rays de Tampa Bay, que han tocado a la puerta en años recientes, finalmente lo logren? ¿Los Dodgers de Los Angeles finalmente? ¿O el rejuvenecido y talentoso plantel de los Azulejos de Toronto?