Caguas. Jugar con los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) le ha cambiado la carrera a Daniel ‘Danny’ Ortiz.

Luego una corta experiencia en las Grandes Ligas en 2017 con los Pirates de Pittsburgh, para luego quedarse sin contrato y regresar a las menores, pero con los Phillies de Filadelfia, el cayeyano decidió darse la oportunidad en México y tuvo una campaña reveladora.

En 2020 no se jugó en México por la pandemia y en 2021 Ortiz volvió, y a esas dos temporadas allá es que Ortiz le adjudica gran parte del premio al Jugador Más Valioso de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) que ganó el martes.

“Estoy sumamente orgulloso y satisfecho con los números que puse y de ganar el MVP. Uno se esfuerza y está entrenando todo el año para siempre dar lo mejor. Gracias a Dios le saqué el provecho al entrenamiento hecho”, dijo Ortiz, corazón de la alineación de los Indios de Mayagüez.

En su undécima temporada consecutiva con la Tribu, Ortiz conquistó el galardón al acumular .302 con nueve cuadrangulares, 10 dobletes y 28 remolcadas, ayudando a los Indios a finalizar en la primera posición de la campaña regular con marca de 21-10.

“Este premio es importante porque estuve a ley de un jonrón de entrar a los récords de Mayagüez. Impulsar 28 fue un logro grande porque hace mucho tiempo quería quedar líder de jonrones y RBI. Me satisface porque para eso uno trabaja”, indicó.

Es el segundo premio al Jugador Más Valioso para Ortiz, quien también lo reclamó en la campaña de 2016-17.

Fue tras ese galardón que logró debutar en MLB antes de cambiar su brújula hacia México.

“(En MLB) No tuve la consistencia ni la experiencia que tengo ahora de hacer los ajustes, por ejemplo, después de irse en blanco en un juego. Ahora, de un juego a otro hago los ajustes y puedo ejecutar”, indicó Ortiz.

Y en México ejecutó.

En su primera campaña allá (2019) con los Pericos de la LMB, Ortiz puso números que describió como “casi de Grandes Ligas”. Bateó .320, pegó 42 jonrones, remolcó 112 carreras, sacudió sobre 30 dobles y pisó la goma en más de 100 ocasiones en 117 partidos. Ganó el Home Run Derby del Juego de Estrellas.

“En México he adquirido mucha experiencia. Allá hay mucho veterano y es una liga bien competitiva. Los importados tienen la presión de hacer números para estar entre los mejores. Hay mucha competencia y eso te motiva a ser consistente. Eso te lleva a ser un mejor bateador, y sumando la veteranía que uno adquiere a través de los años, pues a eso se debe este premio (MVP)”, manifestó Ortiz, quien ese año además rompió la marca de 39 jonrones de los Pericos.

El jardinero confesó que si en este momento le dieran la oportunidad de jugar en las Mayores sería un jugador totalmente distinto al que debutó en el 2017. Pero las prioridades han cambiado, y aunque volver a jugar en las Mayores siempre es algo que está sobre la mesa, no necesariamente es una de sus prioridades.

“Hubo un acercamiento de Estados Unidos (de liga menor), pero estuve evaluando y pienso que hay veces que uno quisiera darse la oportunidad de volver, pero en México el trato y el dinero que me gano es mucho más que lo que me ofrecen en Estados Unidos. Tengo muchos beneficios allá”, contó.

“Son cosas que uno piensa cuando tienes esposa y tienes hijos. Si fuese soltero, sin hijos y con 25 años uno puede correrse el riesgo. Pero cuando tienes 28 o 30 años ya no eres un prospecto y tienes que buscar un buen contrato y mejores opciones. Por eso mismo no que he querido firmar esa propuesta. Les dije que si me la igualaban (la oferta de México) lo pensaba”, continuó.

Lo que sí tiene entre sus planes, sin embargo, es la posibilidad de un buen contrato en la pelota asiática.

“Hubo un agente que me escribió para ver si me pone en contacto en Asia. El año pasado surgió algo pero fue como cinco días antes de empezar la temporada en México y decidí quedarme allá. Pero nunca me quiso eso de la mente, ir a Japón o Corea y tener un buen contrato allá”, expresó.

“Lo que quiero es la oportunidad. De poner los números me encargo yo”, finalizó.