Toronto. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, bromeó el viernes al prometer que nunca volverá a correr a toda velocidad, un día después de caer de bruces en una carrera con el segunda base Hyeseong Kim durante un entrenamiento para la Serie Mundial.

Roberts añadió un poco de humor al entrenamiento del jueves en Toronto, al disputar la carrera contra Kim y desplomarse al rodear la segunda base.

Kim estaba en la primera base y Roberts comenzó más adelantado.

Al rodear la segunda base, Roberts tropezó y cayó. El mánager de 53 años fingió una lesión en el tendón de la corva después de levantarse.

“Claramente no estaba pensando. Estaba tratando de añadir un poco de humor, eso es seguro. No estaba tratando de caer de cara en el campocorto, y sí, las piernas simplemente cedieron. Ese será el último sprint completo que haga en mi vida”, afirmó Roberts. “Y pagué mi deuda, porque había una pequeña apuesta, así que cumplí”.

Roberts dijo que tomó algunos “medicamentos. Todavía voy a participar. Mi participación es probable. Así que está bien. Recuperado. No fue mi mejor decisión, pero resultó bien.”

El intermedista venezolano Miguel Rojas dijo que lo ocurrido le hizo sonreír y muestra que Roberts está dispuesto a hacer cualquier cosa por el equipo para romper la tensión de enfrentar una posible eliminación.

“Solo creo que tenía una mejor oportunidad yendo directamente de primera a tercera en línea recta”, bromeó Rojas.

“Creo que ese fue el pensamiento inicial de la carrera, pero luego quiso demostrar que podía ganarle desde ese inicio, y no fue suficiente. Todos vimos los resultados.”

Roberts dijo que había escuchado de su familia sobre la carrera, y sus hijos “no estaban muy emocionados por mí al respecto.”

Además de dirigir a los Dodgers, Roberts es quizás mejor conocido por una base robada clave para Boston contra el cerrador panameño de los Yankees, Mariano Rivera, cuando los Red Sox lo ganaron todo en 2004.