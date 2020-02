Luego de varios años de no visitar Puerto Rico, David “Big Papi” Ortiz aprovechó la celebración de la Serie del Caribe 2020 en San Juan para entrelazar relaciones con empresarios locales para que se unan a los esfuerzos que realiza la fundación que lleva su nombre.

El extoletero de los Red Sox de Boston hizo una presentación durante un desayuno en el Fairmont El San Juan Hotel con los planes y objetivos que se ha trazado para continuar brindando las ayudas a niños con necesidades particulares en Boston, y en su país natal de República Dominicana.

“La David Ortiz Childrens Fund está abierta para cualquier clase de evento que se relacione con la niñez. Nuestra fundación ofrecerá la ayuda no importa dónde sea. Tenemos una lista larga de niños en espera y este año (2020) ya logramos que 86 niños fueran operados”, dijo Ortiz durante la rueda de prensa.

“Recaudar la mayor cantidad de fondos posibles es nuestra meta, porque mientras más dinero se recaudan, más niños se operan. Parte de lo que recaudamos va a Boston y otra a la República Dominicana, pero si me llaman de Puerto Rico u otros lugares lo miramos siempre que sea un niño”, agregó.

Ortiz mencionó que cerca de 1,000 menores han recibido la asistencia financiera necesaria para costear unos gastos médicos.

“Si Dios me dice ahora: ´David, quiero que escojas una sola cosa que te llene de mucho regocijo y orgullo en la vida, entre tu carrera de pelotero y ayudar a los niños, definitivamente que me voy por los niño,s porque son vida”, dijo.

“Hay muchos niños que cuando llegan, la fundación no puede hacer mucho, porque los traumas o las condiciones están demasiado avanzadas. Hay niños que le salvamos la vida, pero en realidad hay otros que se quedan en el camino, familias sufren al ver a sus hijos perder la vida. Es algo bonito que me llena de orgullo y si el plan es seguir metiendo mano, lo haremos hasta que no se pueda más”, afirmó.

Ortiz tendrá una participación en el partido entre Puerto Rico y República Dominicana de hoy en el Estadio Hiram Bithorn con el lanzamiento de honor junto con el cantante Ozuna.