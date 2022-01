La celebración de la Clase 2022 del Salón de la Fama comenzará en la Serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, si el dominicano David Ortiz es anunciado mañana martes como uno de los exjugadores seleccionados para exaltación este verano en Cooperstown.

Claro está, también existe una probabilidad que esa fiesta no arranque en Dominicana si Ortiz no es elegido. Incluso existe una posibilidad de que no exista una clase para exaltación en el 2022 ya que al día de hoy los únicos otros dos exjugadores con alguna posibilidad de elección y una gran probabilidad de no selección son los afamados Roger Clemens y Barry Bonds, quien de paso están en su décimo año de elegibilidad para elección por parte del panel de periodistas pertenecientes a la Asociación de Escritores del Béisbol en los Estados Unidos.

Al margen de hoy lunes en la tarde, está bien complicado anticipar si Ortiz, Clemens o Bonds serán seleccionados. Esto utilizando como base la contabilidad del aficionado del tema, Ryan Thibodaux, quien se ha hecho famoso cada año llevando el récord de los votos hechos públicos antes de que sean hechos conocidos por la propia Asociación de Escritores.

Según esa data, al lunes en la tarde, Ortiz ha logrado recibir el favor del 84.1 por ciento de los votos que se han hecho públicos. Para ser seleccionado al Salón de la Fama necesita adquirir al menos el apoyo del 75 por ciento de los electores.

Mientras, Bonds y Clemens registran al momento el favor del 77 y 76 por ciento, respectivamente. Entre los demás 22 candidatos, el nombre que más destaca es el de Alex Rodríguez y este solo ha recibido el apoyo del 40.4 por ciento.

Al igual que Ortiz, Rodríguez es candidato de primer año. Ellos dos, al igual que Bonds y Clemens, son candidatos que bajo condiciones normales hubiera sido seguras elecciones para el Salón de la Fama pero todos de una manera u otra quedaron en algún momento relacionados al posible uso de esteroides anabólicos, lo que ha ido un elemento que han complicado sus casos para entrar a Cooperstown. Bonds y Clemens, por ejemplo, si no lo logran este año caerán fuera de las boletas y su futuro quedaría en las manos de la evaluación del Comité de la Nueva Era, un panel de exjugadores miembros del Salón de la Fama que cada ciertos años pueden evaluar los casos de 10 exjugadores que no lograron el voto por el panel de escritores.

Barry Bonds y Roger Clemens ( The Associated Press )

Ahora bien, usted se preguntará por qué son incógnita al momento las elecciones de Ortiz, Bonds y Clemens, considerando que supera al momento el 75 por ciento según las boletas hechas públicas. Pues la razón es simple. El reporte de Thibodeaux solo ha logrado reportar el 46.7 por ciento del total de votos que podrían haber sido emitidos y que el Salón de la Fama dará a conocer el martes. Es decir, faltan por conocerse más de un 53 por ciento de los votos y históricamente cuando aparece el reporte de los votos no adelantados aparecen los nombres de los electores que le han hecho boicot a jugadores manchados por el uso de esteroides.

Por lo tanto, si la tendencia de los pasados 10 años se cumple en torno a Bonds y Clemens, estos podrían quedar por debajo del 75 por ciento requerido. Y de así, el líder de jonrones de las Grandes Ligas, Bonds, y el único siete veces ganador del premio Cy Young, Clemens, quedarían fuera del Salón de la Fama por el voto de los escritores.

En cuanto a Ortiz. este tiene la sombra del uso de esteroides anabólicos según publicado por The New Times cuando reveló detalles del Mitchell Report que encomendó las Grandes Ligas a principios del siglo para conocer si el uso de esteroides era un problema fuera de control. Además fue bateador designado la mayor parte de su carrera, factor que hizo al boricua Edgar Martínez esperar hasta el décimo año de elegibilidad para ser seleccionado.

De acuerdo a los cálculos de Thibodaux, con reporte de 174 de un posible universo de 392 votos, Ortiz necesita 139 votos entre las 218 papeletas aún desconocidas para lograr el mínimo del 75 por ciento y ser seleccionado para exaltación al Salón de la Fama.

El controversial peloterazo de Alex Rodriguez se expone por primera vez a las votaciones del Salón de la Fama. (AP / Gene J. Puskar)

Bonds y Clemens, por su parte, necesitan 152 y 154 votos adicionales para lograr su elección.

Otro que está también en su décimo y último año de elegibilidad lo es Sammy Sosa, quien solo ha conseguido el favor del 25 por ciento entre los votos ya ya públicos.