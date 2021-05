La Puerto Rico Baseball Academy and High School (Prbahs) se encuentra de fiesta con el debut del jardinero Johneshwy Fargas en el béisbol de Grandes Ligas el lunes, cuando se convirtió en el décimo egresado de esa escuela en alcanzar dicho nivel.

Fargas, de 26 años, debutó en las Mayores este lunes como noveno bate de la alineación de los Mets de Nueva York, que vencieron con resultado 3-1 a los Bravos de Atlanta en el Truist Park, de Atlanta, Georgia.

Su primer inatrapable fue un doblete en la octava entrada, que remolcó su compatriota, Tomás Nido.

“Fue un momento inolvidable en mi vida, algo increíble. Mucho tiempo esperando, con muchos sacrificios, para estar donde estoy, dar mi primer hit y mi primera carrera empujada. Eso me da la confianza de relajarme y estar tranquilo, sin tantas emociones y ganas de hacer de más”, expresó el pelotero, de Trujillo Alto.

Entre el grupo de egresados de la Prbahs que han llegado a las Grandes Ligas están Carlos Correa, Christian Vázquez, Víctor Caratini, Vimael Machín, Joseph Colón, Hiram Burgos, Joe Jiménez, Rey Navarro y Jesmuel Valentín.

“Es algo especial por la academia y todas las personas que me ayudaron desde el principio. Estoy bien agradecido por la oportunidad que me brindó la academia y su programa, que me enseñó la importancia no solo de la pelota, también de los estudios”, dijo Fargas, Jugador Más Valioso de la temporada 2020-21 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc).

La Prbahs, alma máter del destacado pelotero, celebró con júbilo la noticia de su ingreso a las Grandes Ligas. “Para nuestro centro docente es un gran orgullo ver el éxito de otro de nuestros egresados. Johneshwy Fargas pertenece a la clase del 2013 y desde sus años de formación vimos el enorme talento con que despuntaba. Hemos seguido de cerca su desarrollo y nos complace ver como alcanza la máxima aspiración de todo pelotero profesional . Se convierte en el décimo egresado que incursiona en grandes ligas en los 19 años de fundación de nuestra academia”, resaltó Jesús ‘Motorita’ Feliciano, director ejecutivo de la Academia.

Para Feliciano, ex jugador de las Grandes Ligas, esta coyuntura debe servir de inspiración a los nuevos talentos o promesas del deporte.

“Deseamos que apuesten a ellos y se interesen por recibir la formación adecuada desde sus inicios. En la academia no solo nos preocupamos por desarrollar su máximo potencial en el ámbito deportivo; les inculcamos la importancia de fortalecer el aspecto académico porque eso es fundamental independientemente a lo que te dediques el resto de tu vida”, añadió Feliciano.