En una alineación con peloteros como Emmanuel “Pulpo” Rivera, Martín “Machete” Maldonado y Eddie Rosario, Isán Díaz ha emergido como el líder ofensivo de los Indios de Mayagüez en la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) contra los Senadores de San Juan.

Aunque en el cuarto juego celebrado el martes terminó de 4-0, Díaz ha estado caliente a lo largo de la serie de campeonato, bateando para .429, con dos carreras impulsadas y seis imparables, en 14 turnos. Una cifra bastante elevada en comparación con el promedio de .219 que registró en la fase regular donde tuvo 128 apariciones en el plato.

“Ahora mismo, estoy superenfocado, tratando de mantenerme consistente con buenos turnos y haciendo los ajustes día a día. La consistencia es lo más importante en este juego y quedarme de esta forma es mi prioridad en estos momentos”, expresó Díaz en una entrevista con Primera Hora antes del cuarto partido de la final en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

“Nos hemos visto varias veces durante la temporada, y yo creo que eso ayuda mucho porque uno va haciendo los ajustes durante los turnos con anterioridad”, agregó.

El jugador de cuadro, de 28 años, contó que el ritmo en el que se encuentra también se debe a la ayuda que le brindó el cuerpo de instructores de los Indios y sus compañeros en momentos que no le iba a también. Específicamente, Rosario y Danny Ortiz, quienes al igual que Díaz batean a lo zurdo.

“Ellos son zurdos, como yo, y me han ayudado bastante con detalles pequeños, que terminaron siendo grandes. En un momento de la temporada, yo pensaba mucho cuando bateaba y ellos me decían que me quedara tranquilo y no me saliera de quién yo era porque era un buen bateador. Ellos siempre me han dicho que me quede con eso y me mantenga positivo, teniendo buenos turnos”, relató el pelotero nativo de Bayamón.

Isan Díaz en un turno de bateo durante la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) contra los Senadores de San Juan. ( Suministrada / Edgardo Medina )

Díaz llegó a la tribu proveniente de los Cangrejeros de Santurce. En la campaña anterior, no vistió los colores de los Indios y estuvo inactivo debido a que estaba lidiando con “problemas personales”. A pesar de esto, el gerente general Héctor Otero le dio la oportunidad para que se pudiera estrenar en este torneo con la novena mayagüezana.

“Cuando terminó la liga en 2023, yo me propuse que iba a jugar en la invernal desde el principio hasta el final de la temporada, que era algo que nunca había hecho. Este año vine para eso, para dedicarme al equipo de Mayagüez. Gracias a Dios, Héctor me trajo para atrás. Estoy bien agradecido con él porque no vine el año pasado y me dio la oportunidad”, compartió Díaz, quien manifestó que tiene interés de permanecer con los Indios por varias temporadas.

Esperanzado en algún día volver a las Mayores

Aunque está viviendo un buen momento en la pelota invernal, Díaz indicó que no ha recibido ofertas de organizaciones en las Grandes Ligas. Una puerta a la que no le presta mucha atención, pero que por mucho tiempo estuvo abierta.

Y es que Díaz fue considerado uno de los mejores prospectos de los Marlins de Miami, cuando llegó al equipo en 2018 junto a Lewis Brinson, Monte Harrison y Jordan Yamamoto, como parte del paquete de jugadores que los Brewers de Milwaukee enviaron a cambio del estelar jardinero Christian Yelich.

Dos años más tarde, parecía encaminado a adueñarse de la segunda base de los Marlins, pero todo cambió cuando decidió no jugar en la campaña reducida a 60 encuentros a raíz de la pandemia del Covid-19. Una determinación que tomó luego de un brote de coronavirus que se desarrolló durante el viaje para la primera serie de la campaña, que afectó a al menos 21 miembros del equipo.

Al regresar en 2021, el puertorriqueño perdió la titularidad ante Jazz Chisholm Jr, quien ahora juega con los Yankees de Nueva York. A finales de abril de 2022, Miami lo traspasó a los Giants de San Francisco y, eventualmente, quedó fuera de las Mayores. Díaz fue el único pelotero de los Marlins que eligió no jugar en plena pandemia. Aun con la forma que esto pudo afectar su carrera en las Grandes Ligas, no se arrepiente de la decisión que tomó en aquel entonces.

“Fue una decisión que me afectó bastante y yo sé que el equipo de los Marlins no me dio la oportunidad después de eso. Estuve medio año más con ellos en las Grandes Ligas y en 2021 tenía que ganarme la posición con Jazz. No pasó cómo quería que pasara. Ese año fue un sube y baja. Pasaron otras cosas que suceden dentro del negocio y, cuando el equipo piensa que tú no estás comprometido, hacen lo que sienten que es mejor para ellos”, recordó Díaz.

El puertorriqueño Isan Díaz, en uniforme de los Marlins de Miami, recorre las bases luego de conectar un jonrón solitario ante los Mets de Nueva York. ( Lynne Sladky )

“Lo único que yo puedo hacer es quedarme positivo porque nadie puede decirte que puedes tomar una decisión mejor en la que depende tu vida. Yo fui uno de los únicos que se fue, pero era porque casi todo el equipo estaba infectado. Fue una decisión que tomé por mi familia y por mí. Lo que espero es que los equipos en Grandes Ligas no piensen que uno no es un jugador comprometido”, abundó. “No creo que los Marlins pensaron eso, pero sintieron que fallé. Pero, está bien. Es algo con lo que puedo vivir”, concluyó el boricua, que se mantiene esperanzado de algún día volver a las Mayores.

Díaz y los Indios recibirán esta noche a los Senadores en el Estadio Isidoro “Cholo” García para el quinto y quizá último juego de la final de la LBPRC, ya que la tribu tiene una ventaja de 4-0 en la serie al mejor de nueve desafíos.