El taponero boricua Edwin “Sugar” Díaz se convirtió, de acuerdo con una publicación de MLB Español en Instagram, en el relevista con más ponches propinados en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, acumulando un total de 20.

Díaz, de 31 años, alcanzó esta marca tras registrar nueve ponches en la edición de 2017, cuatro en 2023 y siete en 2026.

En sus tres participaciones en el certamen mundialista, el naguabeño ostenta una efectividad de 3.38 en 10.1 entradas lanzadas al permitir dos carreras, tres imparables y cinco bases por bolas.

Suma cuatro salvamentos y dos pelotazos.

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En esta edición de 2026, Díaz volvió a ser pieza clave del bullpen de Puerto Rico. El cuerpo monticular boricua cerró el torneo on una efectividad de 2.60, la tercera mejor del torneo.

La escuadra puertorriqueña no logró avanzar a las semifinales luego de caer en los cuartos de final ante Italia, 8-6, el pasado sábado en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Venezuela fue el equipo campeón del Clásico al derrotar el martes, 3-2, a Esados Unidos. Fue el primer título para el conjunto venezolano, dirigido por Omar López, el también piloto de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).