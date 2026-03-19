Los Cariduros de Fajardo y los Cocoteros de Loíza dominaron este miércoles la jornada de juegos reasignados, en la reanudación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Fajardo sumó su cuarta victoria consecutiva al blanquear 14-0 a los Halcones de Gurabo.

El veterano lanzador Jean Félix Ortega se apuntó el triunfo número 91 de su carrera y el segundo de la temporada. Es el lanzador activo con más victorias en el torneo federativo. Ortega trabajó 2.2 entradas en relevo sin permitir carreras ni hits, y ponchó a cuatro bateadores.

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A la ofensiva, Johnuelle Ponce remolcó cuatro carreras con tres imparables, mientras Miguel Velázquez anotó en tres ocasiones.

Por su parte, los Cocoteros superaron 5-1 a los Guerrilleros de Río Grande, respaldados por una sólida labor de ocho entradas de Raúl Rivera, quien ponchó a cinco bateadores y permitió seis hits y una carrera. El último episodio lo cubrió Harold Cortijo.

Hecnuel Serrano encabezó la ofensiva de Loíza con tres carreras impulsadas.Con el resultado, Loíza retomó la ruta ganadora y mejoró su marca a 6-4, mientras Río Grande juega para 3-3.

La acción continúa este jueves a las 7:30 p.m. con un solo encuentro en calendario, cuando los Azucareros de Yabucoa visiten a los Grises de Humacao en el Estadio Néstor Morales.