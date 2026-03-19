Fort Lauderdale, Florida. Lionel Messi ha alcanzado otro hito, al conseguir el gol número 900 de su carrera en los primeros minutos del partido de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF que el Inter de Miami disputó el miércoles por la noche contra el Nashville.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Major League Soccer, ocho veces Balón de Oro y campeón del mundo marcó como era de esperar: con la zurda, como la mayoría de los goles que ha marcado con su club y con la selección. Recibió un pase en el centro del área en el minuto 7, controló el balón, giró y conectó un disparo raso que atravesó un laberinto de defensas y se coló por la escuadra.

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Cristiano Ronaldo es el único otro jugador masculino con más de 900 goles, al menos en los cómputos oficiales. Ronaldo necesitó unos 100 partidos más que Messi para alcanzar el hito; Ronaldo tenía 39 años cuando llegó a los 900 goles en septiembre de 2024, mientras que Messi no los cumple hasta junio.

El histórico gol atrajo la atención de nombres estelares incluso de fuera del mundo del fútbol. Magic Johnson, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, publicó en las redes sociales que el hecho de que Messi alcanzara los 900 goles es un “hito increíble”.

“¡Qué hazaña tan increíble!”, escribió Johnson.

Hay quien ha sugerido que la leyenda brasileña Pelé superó los 1,000 goles en su carrera, aunque su total “oficial” se acerca más a los 800. Distintas fuentes, que contabilizan diferentes series de partidos, indican que Pelé marcó entre 650 goles en partidos de liga y cerca de 1,300 en todos los partidos, algunos contra rivales de bajo nivel.

Fue una noche en la que Messi seguramente no tenía ganas de festejar. El Nashville empató 1-1 con el Inter de Miami y pasó a cuartos de final gracias a un desempate a domicilio. Ambos equipos empataron 0-0 en Nashville la semana pasada, en el partido inaugural de los octavos de final.

El entrenador de Nashville, B.J. Callaghan, le rindió homenaje tras el partido: “900 goles, enhorabuena para él. Es el mejor”.

Messi sigue siendo el jugador más popular y seguido del deporte rey. Su camiseta con el número 10 del Inter de Miami ha sido la más vendida de la liga desde que llegó a la MLS, y todo lo que hace se convierte en noticia importante en todos los rincones del mundo del fútbol.

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Este hito se une a otros innumerables premios y logros a lo largo de la carrera de Messi, entre ellos ocho trofeos Pichichi como máximo goleador de la Liga española, seis nominaciones como mejor jugador de la Liga española, tres premios al mejor jugador masculino de la FIFA, tres premios al mejor jugador masculino de la UEFA, dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA y nada menos que 15 selecciones como mejor jugador de Argentina en un año determinado.

Messi también ha participado en la conquista de 47 trofeos con su club y su selección -incluido el Mundial de 2022 para Argentina y el título de la MLS de la temporada pasada con el Inter de Miami-, lo que le convierte en el jugador más condecorado que ha visto jamás el fútbol masculino. Es probable que vuelva a jugar con Argentina este verano, cuando se celebre el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

“La realidad”, dijo el entrenador del Inter de Miami, Javier Mascherano, a finales de la temporada pasada, “es que Leo despeja todas las dudas”.

Más de la mitad de los goles de Messi llegaron con el Barcelona, donde jugó durante casi dos décadas. Se unió al Inter de Miami en 2023, tenía contrato hasta el final de la temporada pasada y ahora tiene un nuevo acuerdo que se extiende hasta 2028.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.