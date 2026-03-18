Florida. El lanzador boricua de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, no estará listo para el inicio de la temporada después de que le diagnosticaran una fractura por estrés en el codo derecho.

Berríos se había reunido con el doctor Keith Meister por lo que Toronto describió como una inflamación en el codo. El mánager John Schneider informó a los reporteros el miércoles sobre el diagnóstico del derecho puertorriqueño.

“Creo que se tomará un par de días sin lanzar y luego volverá a hacerlo. Ojalá no sea demasiado tiempo”, dijo Schneider. “Mientras se sienta bien, (él) puede volver al montículo relativamente pronto, pero no estará listo para comenzar la temporada”.

Berríos, de 31 años, tuvo marca de 9-5 con efectividad de 4.17 en 31 apariciones con los Azulejos la temporada pasada. Terminó la campaña en la lista de lesionados y no lanzó en la postemporada mientras Toronto alcanzó la Serie Mundial.