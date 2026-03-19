Las Cangrejeras de Santurce completaron una histórica fase regular invicta al derrotar el miércoles en cuatro parciales a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz, en la acción de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

Santurce se impuso con parciales de 25-22, 25-21, 21-25 y 25-20 para cerrar con marca perfecta de 20-0 y 57 puntos acumulados, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo desde la temporada 2005, cuando Caguas también finalizó sin derrotas. Antes también lo hicieron las Pinkin de Corozal en el 1982 y las Leonas de Ponce en el 1989.

Kara McGhee lideró la ofensiva con 19 puntos, seguida por Tamara Otene con 14, Helena Grozer con 13 y Neira Ortiz con 12. Por Manatí, Emily Elliot sumó 17 unidades, Karla Santos aportó 16 y Elise Goetzinger añadió 10.

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Mientras, en Caguas, las Criollas vinieron de atrás para vencer en cinco parciales a las Valencianas de Juncos y asegurar el segundo lugar en la tabla de posiciones rumbo a los cuartos de final.

Caguas se impuso con marcadores de 17-25, 19-25, 25-15, 25-15 y 15-10, sumando dos de los tres puntos disponibles. Con el resultado, cerró la fase regular con marca de 10-10 y 31 puntos, mientras que Juncos finalizó con 6-14 y 19 puntos, tras sumar una unidad en la derrota.

Jenaisya Moore encabezó a las Criollas con 22 puntos, incluidos 18 en ataques, un bloqueo y tres servicios directos. Valeria Flores y Alexandra Sczech aportaron 12 unidades cada una, mientras que Génesis Collazo y Alba Hernández añadieron 10 por cabeza.

Por Juncos, Kelly Sánchez lideró con 14 puntos, seguida por Marcelle Báez y Haley Busch con 11 cada una.

Las Criollas dominaron 66-58 en ataques, 73-71 en defensas y 18-16 en asistencias. Juncos fue mejor en bloqueos (14-11) y pases (36-31).

La fase regular concluye el jueves con el partido entre las Leonas de Ponce y las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa, encuentro que definirá las posiciones cuarta y quinta del standing.

Independientemente del resultado, los cuartos de final quedaron divididos en dos secciones: Santurce, Corozal y Juncos en la A; y Caguas, Manatí y Ponce en la B.