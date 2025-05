El guardabosque de los Brujos de Guayama, Edison Mora se consagró campeón bate nacional de la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, con un robusto promedio de .427.

Mora alcanzó el principal galardón ofensivo en apenas su segundo año en la Doble A, tras haber sido reconocido como Novato del Año en 2024.

“Me siento contento y orgulloso de lo que he logrado. Agradecido con Dios por sus bendiciones. Me brinda confianza saber que el trabajo que estoy realizando está teniendo resultados. Bendecido es la palabra que me viene a la mente”, expresó Mora en declaraciones escritas de la liga.

PUBLICIDAD

El jugador, de 24 años, cerró la fase regular con 35 imparables en 82 turnos oficiales. De sus 35 hits, 26 fueron sencillos, cuatro dobletes, un triple y cuatro cuadrangulares.

Es apenas el tercer jugador en la historia de los Brujos que conquista el campeonato de bateo. Anteriormente, lo lograron Juan Martínez en 1975 y Ángel Sánchez en 1981. Guayama, aunque finalizó en el cuarto puesto del Sur, no logró el pase a la postemporada tras ser derrotado por los Bravos de Cidra en el juego reto.

“Este premio se lo dedico a mi familia. Si no fuera por su apoyo, ni siquiera estaría aquí jugando”, puntualizó.

A Mora, le siguieron en promedio de bateo Yován González (Cardenales de Lajas) con .425, Reymond Fuentes (Leones de Patillas) con .421, Fernando Amaro (Marotonistas de Coamo) con .405, Ángel Sánchez (Artesanos de Las Piedras) con .404 e Ian Laureano (Titanes de Florida) con .400.