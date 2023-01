El expelotero pepiniano Raúl Núñez fallecio en la madrugada del jueves, dejando en luto a su natal San Sebastián y al Béisbol Superior Doble A que lo inmortalizó.

El deceso lo informó su hijo mayor Eduardo, quien detalló que Núñez padeció de cáncer por el pasado año y medio que le costó incluso la amputación de su pierna derecha.

Tenía 68 años.

Le sobreviven sus tres hijos Manolo, Viola Mercedes y Eduardo. Ñeca Negrón, su exesposa y madre de sus hijos, y su hermano Eddie o ‘Pirito’, fueron los cuidadores de Núñez en su enfermedad.

Los familiares hacen los arreglos para una misa, la que informarán más adelante, informó Manolo.

“El béisbol era su pasión, pero hizo de todo. Era un tipo extraordinario, No había un lugar en donde yo me bajara que no lo conocieran. El tipo más gregario y carismático que había”, describió Manolo, quien es el director de la Fundación Luis Muñoz Marín.

Su hijo Eduardo es actualmente coach de tercer base de los Gigantes de Carolina en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico, que organiza en la Doble A, se unió al luto con un mensaje en sus redes sociales.

Descansa en paz, Raúl Núñez ✝️ pic.twitter.com/XbXHR5hvF9 — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) January 12, 2023

Núñez fue jugador nacional, así como apoderado de los Patrulleros de San Sebastián en la Doble. Fue miembro del Equipo Nacional de béisbol que ganó medalla de plata en el Mundial del 1976, celebrado en Cartagena, Colombia, detalló la Federación.

“Fue un hombre que vivió nuestro béisbol con pasión, siendo un jugador talentoso y un exitoso mentor. Querido y respetado en los rincones del país, siempre disponible para impulsar proyectos en beneficio del béisbol puertorriqueño”, dejó la Federación de Béisbol plasmado en el aviso del deceso en sus redes sociales.

Colaboró con acesor legislativo del fenecido secretario del Departamento de Salud, Johnny Rullán. Y fungió como rector interino del Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico.

El exatleta secretario de Recreación y Deportes de Puerto Rico y presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, David Bernier, expresó sus condolencias en las redes sociales.

“Descanse en paz. Buen amigo, deportista y gran puertorriqueño”, escribió Bernier en su cuenta de Twitter.

Además de pelotero, Núñez fue abogado y profesor universitario y músico. También tuvo un periodo en el que fue columnista de temas deportivos para Primera Hora. Fue un renacentista.

En sus más recientes años incluso mantenía una especie de programa musical de música del ayer en en su página de Facebook, la que promocionaba como La Bellonera de Raúl. El pasado 24 de diciembre, en uno de sus programas, dio información que había tomado la decisión de no tomar más quimioterapias tras sus médicos indicarle que ya no había mucho más que hacer para intentar salvarle de la enfermedad. Se mostró en paz diciendo que descansaba en lo que el Señor quisiera hacer con él.