Uno de los brazos más rápidos en el voleibol nacional en los 90 y 2000 produjo uno de los brazos de la Selección Sub-23 de béisbol que quedó subcampeona del mundo.

El lanzador de la Selección Sub 23, Luis Rodríguez, hijo, es hijo del excentral nacional y leyenda de los Changos de Naranjito, Luis “Feñito” Rodríguez.

Hijo y padre se reencontraron este martes en el recibimiento de la Selección Sub-23 y celebraron la extensión de los Rodríguez en el ámbito nacional del deporte puertorriqueño.

‘Fenito’ fue grande en la Selección y en los Changos. Fue central en el Mundial 2006 en que la Selección liderada por Héctor “Picky” Soto finalizó décima en el mundo. Fue múltiple campeón nacional con la maquinaria de los Changos. Hizo efectivamente la transición del voleibol tradicional al de “rally point”.

Luis “Feñito” Rodríguez, arriba rematando, durante un juego con el sexteto nacional.

Y nada de lo que hizo supera lo que Rodríguez, hijo, logró con la Sub-23.

“Los logros suyos no se comparan con los míos. Son super especiales. Verlo a él triunfar es super especial. Tuve mucho éxito en mi carrera, gracias a Dios, pero los éxitos de él son más gratificantes”, dijo Rodríguez. “Todavía ellos no han realizado lo que han logrado. Tuve la oportunidad de ir a dos mundiales y llegamos décimos en uno, lo que fue sin precedentes en Puerto Rico. Imagínense lo que es llegar a ser subcampeón mundial. Es un logro que todavía ellos no lo asimilan”.

Rodríguez, hijo actuó como iniciador y relevista con la tropa que dirigió Juan “Igor” González.

El padre creyó que le saldría voleibolista su hijo. Pero al escoger el béisbol, que no tiene nada que ver técnicamente con el voleibol, le apoyó desde el principio.

Rodríguez, hijo agradece a la familia y sueña con logros inimaginables.

“Le doy las gracias a mi familia por todo el apoyo que me han brindado desde el primer momento. Haber estado con papi en tantas finales en las que él estuvo y viendo en los camerinos cómo se hace la química entre los jugadores, fue algo que nos ayudó a nosotros. Todo lo que me han dado se los trato de devolver yendo a jugar”, dijo.

“Sinceramente no pensaba estar aquí. Jugaba para divertirme y fui mostrando mis habilidades. Siempre supe que podía tener alguna oportunidad de estar en una selección. Cuando se dio la oportunidad, rápido la cogí. Fui a la convocatoria. Hice el equipo Estoy super agradecido”, abundó.