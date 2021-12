El receptor Roberto “Bebo” Pérez participará en juego del hoy, miércoles, en el estadio Isidoro “Cholo” García cuando los Indios de Mayagüez reciban la visita de los Cangrejeros de Santurce desde las 7:10 p.m.

Pérez anunció su regreso a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente el 16 de diciembre. La última vez que Pérez jugó con la tribu fue en la temporada 2015-16 donde promedió .314 de bateo en 16 partidos.

“Por fin llegó el día. Me siento contento y, sobre todo, listo para volver a jugar en la ciudad que me vio nacer. He trabajado fuertemente en mi recuperación, no veo un terreno de juego hace meses y es momento que comience y que mejor que con los Indios de mi pueblo”, sostuvo el receptor mediante una comunicación escrita.

“Vamos a trabajar día a día para ver pitcheos y coger el tiempo de juego, pero lo más importante es que pueda ayudar a los muchachos y al equipo a conseguir ese campeonato que tanto Mayagüez está esperando”, agregó.

Pérez participó en 44 desafíos de la pasada temporada de Major League Baseball (MLB). Registró un promedio de bateo de .141, luego de una operación en un dedo de la mano derecha.

El dos veces ganador del Guante de Oro de la Liga Americana, vistió por ocho años el uniforme de los ahora Guardians de Cleveland. En el 2022 Pérez vestirá el uniforme de los Pirates de Pittsburgh. El pasado noviembre firmó con la organización un contrato de un año por $5 millones.