Carolina. Desde niño, Delvin Pérez ha sido fanático de los Yankees de Nueva York, incluyendo, por supuesto, al campocorto del Salón de la Fama, el retirado Derek Jeter.

Ahora, a sus 24 años, podría tener en sus manos la posibilidad de defender el predio corto que defendió su héroe en el equipo que siempre ha seguido. Suena casi perfecto.

“Me siento sumamente agradecido de la oportunidad con los Yankees. Obviamente, ellos están buscando un siore y me siento sumamente ready para jugar la posición. Estoy metiendo mano todos los días para llegar listo, tengan una buena impresión y se sientan cómodos conmigo en el siore”, dijo Pérez, quien actualmente está activo en la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Gigantes de Carolina.

Pérez, producto de la International Baseball Academy de Ceiba, fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2016 con el turno núm. 23 por los Cardinals de San Luis. Con ellos militó hasta la campaña del 2022, cuando alcanzó el nivel AAA con la organización, pero no fue subido al equipo grande aunque llegó a ser catalogado como uno de los mejores prospectos del béisbol.

Luego de seis temporadas en siete años con la organización de los Cardinals, Pérez optó por la agencia libre a finales del 2022 y así surgió una llamada de los Yankees, que le ofrecieron un contrato de liga menor y aún no le han indicado a qué nivel estará.

“No tengo muchas palabras que decir sobre San Luis”, dijo. “Siempre estaré agradecido de la oportunidad que me dieron. Pero estoy seguro de que los planes de Dios son perfectos. Seguiremos en la marcha creyendo en Dios y seguir hacia adelante”.

Sobre su tiempo con los Cardinals, dijo que “si ya pasaron tantos años y no vimos nada ahí, no hubo oportunidades, pues no había nada más que hablar. Había que buscar aires nuevos”.

Los Yankees usaron en el campocorto en el 2022 a Isiah Kiner-Falefa, y se espera que este batalle por mantener su posición contra el rookie Oswald Peraza, quien debutó el pasado año, y contra el prometedor prospecto Anthony Volpe, quien al igual que Pérez, jugó en AA y AAA la pasada campaña.

Con un poco de suerte, y trabajo duro, Pérez estaría también en la batalla si los Yankees le dan la oportunidad.

Pérez no está invitado al campamento de liga mayor, pero no descarta que la exposición en Spring Training le lleven a tener la oportunidad de demostrar lo que puede hacer. Y de no ser así, una asignación al equipo de AAA le colocaría a un paso de debutar finalmente en las Mayores con su equipo favorito.

“Sé que la oportunidad está ahí, pero no me confío. No estoy ‘laid back’ como dicen. Hay que meter mano. Soy nuevo en ese equipo y tengo que dar una buena impresión para que se sientan seguros de que yo puedo jugar la posición”, afirmó.

Así que aunque no tiene claras todavía las intenciones de los Yankees, sus planes son llegar sumamente preparado a los campos primaverales.

“Las decisiones son de ellos. Hasta el momento ellos me han dicho que llegue listo y me dieron la bienvenida al equipo, pero no hablaron nada de que iba a jugar grandes ligas ni nada”, comentó.

“No es para ponerse presión uno, pero ese es mi sueño desde chiquito. Los Yankees siempre han sido mi equipo, y pensar en la figura de Derek Jeter y llenar ese spot que él dejó sería más que un honor para mí. Con el favor de Dios entiendo que podría ser así”, finalizó.