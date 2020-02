La historia de cómo fue la niñez, adolescencia y el desarrollo como atleta de uno de los más grandes peloteros puertorriqueños de todos los tiempos, está contada en el libro ‘Orlando Cepeda, niño y joven de la estatua’, de la autoría de Luis Rivera Toledo.

El libro es un recorrido desde que Orlando ‘Peruchín’ Cepeda nació en Ponce el 17 de septiembre de 1937 hasta que llegó a las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco el 15 de abril de 1958 en lo que fue el comienzo de una brillante carrera en la que llegó hasta el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown.

PUBLICIDAD

“A Orlando le dio con que yo le hiciera un libro en español, ya que (en ese idioma) no le habían hecho ninguno sobre como él se desarrollo. Este libro es desde el 1937 cuando él nace, hasta su primer juego en las Grandes Ligas en el 1958, aquel que ganó Rubén Gómez con blanqueada contra los Dodgers, cuando los equipos se movían de Nueva York a la costa oeste. Pero ahí sale la vida de su papá Perucho, que jugó en Venezuela y en República Dominicana con el mejor equipo que tuvo Trujillo (Rafael Leonidas, dictador asesinado en el 1961) en ese momento en el 1937 también. Y en el libro aparece su vida junto a Roberto Clemente, Canena Márquez, Pancho Coímbre, cuando venían a Puerto Rico los jugadores de las ligas negras y su vida en ese tiempo como fue”, dijo Rivera Toledo mencionando a varias leyendas del béisbol puertorriqueño.

Cepeda jugó en las Mayores hasta el 1974 con los Gigantes, Cardenales, Bravos, Atléticos, Red Sox y Reales. Fue Novato del Año en el 1958, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 1967 y 11 veces seleccionado al Juego de Estrellas. Culiminó su carrera con 379 cuadrangulares, 417 dobles, 1,365 remolcadas, 1,131 anotadas y un promedio de .297. Fue exaltado en Cooperstown en el 1999.

El libro se puede comprar en el Estadio Hiram Bithorn durante la Serie del Caribe a un costo de $20.00. También está disponible contactando directamente al autor. Rivera Toledo dijo que la publicación aún no ha sido presentada formalmente ya que Cepeda, quien reside en San Francisco, no ha podido viajar a Puerto Rico debido a complicaciones de salud.

PUBLICIDAD

“La aceptación ha sido muy buena. No se ha podido distribuir porque él no ha podido venir a Puerto Rico. Cuando él haga una presentación oficial va a estar en una casa distribuidora. Por ahora, para conseguirlo, me pueden llamar directamente a mí al 787 473 9063”, dijo el autor, quien es un veterano líder deportivo en Puerto Rico y entre muchos cargos y funciones, ha sido presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico.