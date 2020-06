Tal vez esto pueda hacer que Mike Trout vuelva a los playoffs.

Major League Baseball ha lanzando muchas ideas al aire en su intento por llegar a un acuerdo para comenzar su aplazada temporada por causa de la pandemia de coronavirus. Las misma van desde la creación de un bateador designado para la Liga Nacional, el jugar en estadios neutrales y hasta el ofrecer bolsas de talco personales para cada lanzador.

Ninguna de ellas compara, sin embargo, con su más reciente y una que realmente alteraría el deporte: la clasificación de 16 equipos a los playoffs.

Bajo esa idea, más de la mitad de los 30 clubes avanzarían a la postemporada. Eso significaría que no sería necesario terminar por arriba de un promedio de triunfo de .500 para poder aspirar a ganar la Serie Mundial. En la temporada 2020, si se da, y acortada por más de la mitad, quizás 35 victorias en 76 juegos podrían ser suficientes para obtener un boleto para jugar en octubre.

PUBLICIDAD

¿Qué sigue? ¿ Los Jets de Winnipeg en la Serie Mundial?

Creo que sea lo que sea que se les ocurra para jugar este año, todo vale. Eso está bien -Jim Riggleman / Exdirigente

Bien, hemos escuchado esto antes. Pero para algunos, una expansión de 10 clubes de playoffs a 16 significaría el fin de la civilización tal como la conocemos.

El veterano dirigente Jim Riggleman se ríe de esa idea.

“Creo que sea lo que sea que se les ocurra para jugar este año, todo vale. Eso está bien”, dijo. “Pero mirando hacia el próximo año, no estaría a favor de que tantos equipos lleguen a los playoffs. Tampoco creo que muchos jugadores lo aprueben”.

“¿Decir que 16 de los 30 equipos son equipos de playoffs?”, dijo, “hay que tener un nivel de expectativa más fuerte que ese”.

No es el caso de otros deportes que están acostumbrados a una gran cantidad de aspirantes en la postemporada.

La NBA ha puesto a 16 de 30 equipos en los playoffs. La NHL da la bienvenida a 16 de 31. La NFL aumentará de 12 escuadrones a 14 de 32 en la próxima temporada.

Para Aaron Judge, Clayton Kershaw, Juan Soto y otros jugadores que forman parte hoy en día en equipos de élite, un campo de playoffs expandido y juegos adicionales podrían dificultar traer el trofeo a casa. En su oferta a los jugadores el lunes, MLB no especificó cómo funcionaría un formato de playoffs con hasta ocho equipos en cada liga para este año y el 2021.

Josh Bell, Joey Votto, Vladimir Guerrero Jr. y otros jugadores cuyos clubes a menudo están rezagados en la lucha por un pase a la postemporada, esta podría ser una oportunidad. Ten un un sorprendente comienzo de temporada ganando 15 de 21 juegos y en una dramáticamente acortada temporada, ya con eso tienes una posibilidad.

PUBLICIDAD

Sin duda, a muchos fanáticos de Trout eso no les importará. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ocho veces All-Star no ha sido parte de un triunfo en un juego de playoffs en su carrera. De hecho , su única aparición en una postemporada fue en el 2014, cuando los Reales de Kansas City barrió a sus Angelinos en la Serie de División.

Más allá de esta temporada, hablando de 16, no tendría tantos equipos en los playoffs. Se podría afectar mucho el nivel de la competencia -Jim Riggleman / Exdirigente

¿Definitivamente esto llevaría a clubes inferiores en los playoffs?

Dicho de esta manera: si ocho equipos se hubieran clasificado para los playoffs en cada liga desde 1995 (cuando comenzaron a disputarse los puestos de comodines) hasta 2019, un total de 46 clubes de la MLB con .500 o menos de promedio de triunfos hubieran logrado avanzar a la postemporada, de acuerdo al Elias Sports Bureau. Eso, en promedio, representan al menos dos equipos por temporada.

Solo una vez en la historia de las Grandes Ligas un equipo llegó a los playoffs con un récord perdedor. George Brett, Willie Wilson y los Reales de 1981 jugaron para balance de 50-53 en general en una temporada recortada por causa de una huelga, pero se clasificaron para una postemporada ampliada debido a una marca de 30-23 en la segunda mitad de la campaña.

El veterano exdirigente Bobby Valentine está de acuerdo con que equipos adicionales entren a los playoffs, pero tiene una advertencia.

“Mientras más jueguen este año, mejor”, escribió en un correo electrónico a The Associated Press, “pero deberían copiar el sistema que tiene la liga japonesa”.

PUBLICIDAD

Valentine, quien dirigió varias temporadas en Japón, señaló que las primeras rondas de playoffs en Japón son muy disparejas en el papel. Por eso el equipo de mejor récord arranca la fase con una victoria ya acreditada.

“El ganador de la división obtiene una victoria en cada ronda por adelantado. Así que hay un incentivo real para jugar cada juego duro”, dijo. “Si es al mejor de tres, el ganador tiene que ganar un juego. Los comodines y otros equipos necesitan ganar dos”.

Durante gran parte de la historia de las Grandes Ligas, solo los ganadores del banderín de la Liga Americana y la Liga Nacional después de la temporada regular avanzaban directamente a la Serie Mundial. El campo de postemporada se amplió a cuatro en 1969 cuando comenzó el juego de división, luego se duplicó a ocho con comodines en 1995. En 2012, los comodines adicionales aumentaron el campo de playoff a 10.

Para Riggleman, que dirigió San Diego, los Cachorros, Seattle y Washington, ya se ha llegado lo suficientemente lejos.

“Cuando comenzaron los comodines, no estaba seguro de que me gustarían, pero me agradó”, dijo. “Pero no me gustaba tener más de un comodín en cada liga. Fue como si jugaste todo el año, ganaste el comodín, y ahora perdemos un juego y estamos fuera”.

“Más allá de esta temporada, hablando de 16, no tendría tantos equipos en los playoffs”, dijo. “Se podría afectar mucho el nivel de la competencia".