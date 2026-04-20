Austin Hedges anotó el domingo la primera carrera del partido para los Guardians, pero vivió un momento aún más especial tras el último out.

Hedges le propuso matrimonio a su novia, Lexi Dickinson, en el terreno de juego, después de la victoria de Cleveland por 8-4 sobre los Baltimore Orioles. Ella aceptó encantada.

Hasta la pantalla del Progressive Field, en Cleveland, fue cómplice del especial momento. ( redes sociales )

“Tenía el anillo desde principios de los entrenamientos de primavera, pero estaba pensando cuál sería el momento adecuado”, dijo Hedges. “Iba a hacerlo de todas formas… pero quería ganar ese partido para que fuera aún más especial”.

El receptor de 33 años y su futura esposa comenzaron su relación en noviembre de 2024. Está en su duodécima temporada en las Grandes Ligas, seis de ellas con Cleveland.

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La pareja lució emocionada por el singular acontecimiento. ( redes sociales )

Hedges es popular y respetado en el vestuario de los Guardians, por lo que muchos de sus compañeros estuvieron presentes en la propuesta. Mantuvieron una distancia respetuosa de la pareja.

“Estaba muy nervioso hoy”, dijo. “Siempre me pongo nervioso antes de los partidos de béisbol, pero el hecho de intentar concentrarme en el presente, sabiendo que después habría actividades, lo hizo más difícil. Fue un día especial. Un día especial para disfrutarlo al máximo”, agregó.

Hedges batea .250 con dos carreras impulsadas en nueve partidos esta temporada. Cleveland tiene un récord de 8-0 cuando él es el receptor titular.

Campeón de la Serie Mundial de 2023 con los Texas Rangers, Hedges cumplió 10 años de servicio en las Grandes Ligas el 30 de marzo. Debutó con San Diego en 2015 y jugó parte de seis temporadas con los Padres. También jugó para Pittsburgh en 2023.

Mientras Dickinson permanecía en el diamante, recibiendo felicitaciones de amigos y otras esposas y cónyuges de los Guardians, Hedges se dio una ducha rápida y se puso un elegante traje.

“Ahora, vamos a cenar y luego tendremos una noche para nosotros solos y la disfrutaremos”, finiquitó.