La jornada del domingo la fase regular del Béisbol Superior Doble A será crucial para varias franquicias.

Como parte de la sexta jornada, cuatro equipos buscarán la victoria que les aseguraría la clasificación a la postemporada. Los campeones defensores Mulos de Juncos, los Grises de Humacao, los Bravos de Cidra y los Arenosos de Camuy solamente necesitan un triunfo para avanzar a las series semifinales de sus respectivas secciones.

Los Mulos visitarán a los Artesanos a las 10:00 a.m., en el estadio Francisco Negrón en Las Piedras. En la misma sección, Gurabo estará en Fajardo (1:00 p.m.) y Loíza enfrentará a Río Grande (10:00 a.m.) en el estadio Mariano ‘Nini’ Meaux en Juncos.

En el Sureste, los Grises se medirán con los Azucareros de Yabucoa desde las 11:30 a.m. en el estadio Néstor Morales en Humacao. Además, Patillas estará en Maunabo a las 10:00 a.m.

En la Central, los Bravos recibirán a los Pescadores del Plata de Comerío a la 1:00 p.m. en el estadio Jesús María Freire en Cidra. Mientras, Aibonito visitará a Cayey a las 11:30 a.m.

En el Norte, los Montañeses de Utuado chocarán contra los Arenosos a las 11:00 a.m. en el estadio Juan ‘Cheo’ López en Camuy. En la misma sección, Manatí estará en Florida (11:00 a.m.) y Hatillo en Barceloneta (10:00 a.m.).

Los Industriales de Barceloneta, Poetas de Juana Díaz y Lancheros de Cataño arriesgarán sus respectivas rachas de cuatro victorias. En el Sur, los Poetas de Juana Díaz jugarán contra los Peces Voladores en el estadio Manuel González en Salinas a las 10:30 a.m. Por su parte, Santa Isabel irá a Guayama a las 10:00 a.m.

En la Metro, los Lancheros enfrentarán a los Gigantes de Carolina a las 10:00 a.m. en el estadio Perucho Cepeda en Cataño. En el mismo grupo, los líderes Guardianes de Dorado visitarán a los Caimanes del Melao Melao de Vega Baja y los Maceteros de Vega Alta a los Mets de Guaynabo. Ambos desde las 11:00 a.m.

En el Suroeste, Peñuelas estará en Yauco (10:00 a.m.) y Cabo Rojo en Sabana Grande (10:30 a.m.). En el Noroeste, San Sebastián en Añasco (10:30 a.m.) y Aguada en Hormigueros (11:00 a.m.).

Vacunación y entrada gratis

El espectadores que acudan a los parques en Cataño, Camuy, Las Piedras y Humacao tendrán la oportunidad de vacunarse contra el virus COVID-19 y, a su vez, entrar gratis a los juegos. La iniciativa forma parte de un esfuerzo en conjunto entre la Federación de Béisbol, el Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico y los alcaldes de los respectivos municipios.

“La Federación, además de fomentar y desarrollar el deporte, tiene un compromiso con la comunidad y su bienestar. Por tal razón, hemos unido fuerzas para llevar la vacunación a nuestros estadios y motivar a los fanáticos a sumarse a la lucha contra el COVID-19”, destacó el presidente de la Federación, José Quiles Rosas, mediante una comunicación escrita.

“Si te vacunas en el estadio, entras gratis y disfrutas de nuestro béisbol. Como médico de profesión, considero importante que la ciudadanía se vacune y mantenga las medidas de precaución hasta tanto se pueda salir de esta pandemia. Agradezco al Colegio Médicos Cirujanos y a los alcaldes de Cataño, Camuy, Las Piedras y Humacao por respaldar esta importante iniciativa”, destacó.