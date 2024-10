San Francisco. Sentada cerca de una pantalla de televisión, cautivada por un video de lo más destacado de la eliminatoria mundial de béisbol del año pasado, una mujer ugandesa sonríe radiante. Luego otra sonríe ampliamente. Y otra.

Se turnan para expresar cómo ellas también podrían brillar en el gran escenario mundial algún día.

De hecho, una estrella internacional como la lanzadora estadounidense Kelsie Whitmore o la japonesa Ayami Sato eventualmente podrían provenir del país africano donde el béisbol femenino ha echado raíces en los últimos años.

“El béisbol ha hecho mucho en nuestras vidas”, dijo Lillian Nayiga, una madre soltera que juega béisbol en Uganda mientras también le enseña a otras mujeres a cómo jugarlo.

Gabriela Vélez es la jugadora boricua que forma parte del documental. ( Suministrada )

En el próximo documental “See Her Be Her”, la fotógrafa deportiva Jean Fruth y su equipo registran a siete mujeres destacadas que hacen mucho más que simplemente jugar el juego en sus rincones del mundo que abarcan países como los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Japón, Corea del Sur, Cuba y Uganda.

“Estamos representando a las mujeres en el deporte, y eso es algo realmente poderoso a lo que aferrarse”, dijo Whitmore, quien hace dos años se convirtió en la primera mujer en firmar con un equipo profesional masculino de temporada regular en una liga asociada de la MLB, jugando para los Staten Island Ferry Hawks de la Liga Atlántica.

Whitmore lanzó el verano pasado para los Oakland Ballers, un equipo de liga independiente, y se convirtió en la primera mujer en iniciar un juego de la Pioneer League.

Una estudiante de Doors Primary School participa de una clínica de béisbol impartida por la Selección Nacional de Béisbol de Estados Unidos en Nsambya, Uganda. ( Jean Fruth )

La película de casi 2 horas, que se estrenará el domingo por la noche en MLB Network y entre los Juegos 2 y 3 de la Serie Mundial, sigue a los equipos hasta la clasificación en el 2023 para la Copa Mundial de Béisbol Femenino de este año, ganada por Sato y el siete veces campeón reinante Japón sobre los EE. UU.

Está la canadiense Alli Schroder, que trabaja extenuantes períodos de dos semanas luchando contra grandes incendios forestales. Se presentó a jugar este verano con quemaduras en una mano por caer en un pozo de cenizas y lidia con dolores crónicos en los hombros y las rodillas que podrían acortar su carrera como jugadora. Los dedos de su mano izquierda, la que no usa para lanzar, estaban tan lastimados que le preocupaba si podría siquiera batear.

“Antes pensaba que me había agotado jugando béisbol y entrenando, pero es incomparable con trabajar turnos de 14 días seguidos combatiendo incendios forestales”, dijo Schroder. “Hay mucho más en juego en la línea de fuego que en un gran juego, y creo que eso es algo que realmente he podido usar para calmarme en el campo de béisbol en situaciones importantes”.

Yuki Kawabata #23 de Japón es esperada por sus compañeras al marcar una carrera en el juego por el campeonato de la Copa Mundial ante Estados Unidos. ( Jean Fruth )

La destacada jugadora coreana Soyeon Park normalmente solo puede jugar los fines de semana mientras se entrena para convertirse en piloto. Su compatriota Chan Ho Park, ex lanzador de las grandes ligas, es su fanático.

En la cultura cubana, loca por el béisbol, la primera base Libia Duarte quiere ver que las mujeres jueguen béisbol a un alto nivel para que puedan romper el estereotipo de que deben limitarse a ser amas de casa.

Gabby Vélez, de Puerto Rico, comparte sus propias luchas con la salud mental, y cada una de estas mujeres aporta de una manera única, tratando de allanar el camino para las mujeres jóvenes que vienen después de ellas.

“Estas mujeres te tocarán el corazón”, dijo Fruth. “Sin duda, tocaron el mío”.

Cada una enfrentó sus propias luchas (escépticos, discriminación) compitiendo en un deporte jugado principalmente por niños y hombres durante más de un siglo. Esos escépticos que creen que las mujeres no pertenecen motivan a Whitmore, quien en su teléfono guarda una captura de pantalla de publicaciones degradantes en las redes sociales.

Michaela Beachy del equipo 'Ball Girls Blue, celebra en el dugout durante la acción en el Leighton Accardo Invitational en Chandler, Arizona. ( The Associated Press )

Las mujeres también tienen algunos patrocinadores destacados.

La ex estrella de los Seattle Mariners, Ichiro Suzuki, se ha convertido en embajadora de ellas y lidera los esfuerzos para desarrollar el juego femenino en Japón.

“La gente viene a ver partidos de las Grandes Ligas de Béisbol, pero no ocurre lo mismo con el béisbol femenino”, dice Suzuki en la película. “Las personas que comparten la misma pasión deberían unirse. En lugar de discutir el nivel en el que se encuentra el béisbol femenino, primero tenemos que crear el escenario para ellas. Eso es lo que impulsa la motivación. Espero que esta ola se extienda y crezca por todo el mundo”.Ferguson Jenkins, Cal Ripken Jr. y Jimmy Rollins también están involucrados. Su apoyo es importante.

“No hay una Cal Ripken Jr. del béisbol femenino, todavía”, dijo Fruth.

El documental es la visión de Grassroots Baseball, una organización sin fines de lucro fundada por Fruth y el ex presidente del Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol Jeff Idelson. Viajaron extensamente por seis países y Puerto Rico para brindar una visión íntima del atletismo, el talento y la determinación de estas mujeres que están poniendo el béisbol en el mapa mundial.

Ashton Lansdell #21 de Estados Unidos se desliza ante la defensa de Mia Valcke #6 de Canadá durante la celebración de la Copa Mundial. ( Jean Fruth )

La productora ejecutiva Wendy Selig-Prieb, ex directora ejecutiva de los Milwaukee Brewers e hija del comisionado de béisbol retirado Bud Selig, estaba emocionada de respaldar este trabajo en un momento en el que el interés en los deportes femeninos está explotando.

“Sentarse allí y ver la película entera es poderoso, inspirador y revelador. Y digo revelador porque la calidad del juego y la competencia no solo en los EE. UU. sino a nivel mundial ciertamente superó lo que entendía antes y lo que creo que mucha gente sabe”, dijo Selig-Prieb. “Y lo que Jeff y Jean están haciendo al brindar visibilidad no solo al potencial y las posibilidades que existen en el futuro, sino más importante aún, lo que está sucediendo ahora mismo en el béisbol femenino, es simplemente tremendo”.

Grassroots Baseball también lanzará un libro para acompañar la película que presenta una colección de fotos de Fruth tomadas durante el proyecto.

Selig-Prieb espera que la película brinde a las niñas y mujeres de todo el mundo una visión de lo que es posible, incluso si el béisbol no es su pasión.

“El nombre lo resume, ¿verdad? See Her Be Her”, dijo Selig-Prieb. “Nunca aspiré a ser la primera mujer en hacer algo. No era una aspiración ni una meta que tuviera. Pero es donde a veces me he encontrado. Y lo que aprendí de eso es que cuando lo eres, obtienes una voz. Y me gusta usar la mía para apoyar a otros y amplificar a otros que están forjando un nuevo camino”.

En Uganda, apuntan alto en el béisbol, incluso si algunos se presentan a jugar descalzos o vestidos. Las mujeres alegres se toman de las manos en un gran círculo, bailando de un lado a otro.

“Quiero lanzar a 90 mph”, comparte una jugadora.

“Quiero ser receptora profesionalmente”, ofrece otra.

Estadounidenses como Whitmore, Anna Kimbrell, Ashton Lansdell y Meggie Meidlinger se encuentran entre quienes ayudan a hacer crecer el juego viajando a Uganda para brindar instrucción y apoyo. Meidlinger había estado anteriormente para dirigir clínicas y se inspiró en el interés y siguió involucrada.

Va mucho más allá del béisbol.

“La razón por la que el juego es más que un juego es poder atraer a todas esas otras chicas jóvenes que lo practican y que lo aman”, dijo Whitmore, “y simplemente ser alguien para ellas”.