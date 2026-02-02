Los Leones del Escogido, campeones de la Liga Dominicana de Béisbol, resistieron una bravía reacción de los Charros de Jalisco, de México, para imponerse 5-4 en su debut en la Serie del Caribe 2026, que se disputa en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

Luego de que el campeón de la Liga Venezolana de Béisbol declinara participar en el torneo tras el retiro de la sede a Caracas, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció que México participaría con dos equipos. Los campeones Charros de Jalisco como México Rojo, y los sub campeones Tomateros de Culiacán como México Verde.

Los locales, actuando como México Rojo, tomaron ventaja en la primera entrada gracias a un rodado de Mateo Gil con las bases llenas, que permitió anotar a Connor Hollis.

PUBLICIDAD

Relacionadas Puerto Rico deja en el terreno a México en el inicio de la Serie del Caribe

Sin embargo, los Leones del Escogido respondieron en la tercera entrada con un doble con las bases llenas de Junior Lake, que produjo tres anotaciones y le dio la vuelta a la pizarra. En la quinta, los campeones dominicanos ampliaron la ventaja con un sencillo remolcador de Erik González y un rodado de Cristhian Adames, para colocar el encuentro 5-1.

Los Charros no se rindieron. En la quinta entrada, Mateo Gil impulsó dos carreras con un doble, y en la séptima, un sencillo productor de Willie Calhoun acercó a Jalisco por la mínima.

La reacción mexicana fue contenida por el sólido relevo dominicano. Jefry Yan lanzó una octava entrada en blanco con dos ponches, y Jimmy Cordero retiró en orden el noveno episodio para apuntarse el salvamento.

Con el triunfo, Puerto Rico y República Dominicana arrancan el torneo con triunfos. Los Cangrejeros de Santurce se impusieron a primera hora, 5-4, frente a los Tomateros de Culiacán.

de esta forma, Escogido y Santurce chocarán esta tarde en duelo de invictos desde las 4:00 p.m.