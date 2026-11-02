NUEVA YORK — Los exlanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, comparecerán ante el tribunal este lunes acusados de haber aceptado sobornos tras haber conspirado con apostantes que ganaron cientos de miles de dólares al acertar en lanzamientos concretos.

Sus carreras y, posiblemente, su libertad están en juego en el juicio con jurado que está previsto que se celebre el próximo mes en el tribunal federal de Brooklyn. Entre los testigos que se espera que declaren figuran varios jugadores de béisbol profesionales, incluidos receptores y directivos de la liga.

Clase, el antiguo cerrador de los Guardians, y Ortiz, un lanzador abridor, se han declarado inocentes de los cargos de conspiración y se encuentran en excedencia no disciplinaria del club sin sueldo mientras se decide su destino.

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Según la acusación, los lanzadores aceptaron varios miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostantes de su país natal, la República Dominicana, a ganar al menos 460,000 dólares en apuestas especiales realizadas durante los partidos sobre la velocidad y el resultado de determinados lanzamientos.

La Fiscalía alega que Clase comenzó a facilitar a los apostantes información sobre sus lanzamientos en 2023 y que incorporó a Ortiz a la trama en 2025. Los abogados de Ortiz solicitaron, sin éxito, que se juzgara a Ortiz por separado de Clase.

La jueza Kiyo A. Matsumoto declaró en una rueda de prensa celebrada el viernes que espera completar la selección del jurado con la suficiente rapidez como para que los abogados puedan pronunciar sus alegatos iniciales, relativamente breves, por la tarde.

Clase, de 28 años, ha sido elegido tres veces para el All-Star y dos veces como Mejor Lanzador de Relevo de la Liga Americana; había completado su cuarta temporada de un contrato de cinco años por valor de 20 millones de dólares cuando se hicieron públicas las acusaciones contra los lanzadores en noviembre de 2025.

Ortiz, de 27 años, había ganado 782,600 dólares como lanzador titular de los Guardians durante la temporada 2025.

Los lanzadores han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico en el ejercicio de servicios honestos, conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno.

Se espera que los abogados defensores aleguen que los lanzadores no se pusieron de acuerdo con los apostantes, sino que variaban estratégicamente la ubicación de los lanzamientos para engañar a los bateadores.

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El viernes, el juez dictaminó que la fiscalía no puede presentar ante el jurado pruebas de que Clase adeudaba 500,000 dólares en concepto de impuestos estadounidenses, ya que solo había facilitado dichas pruebas a los abogados de la defensa varios días antes y mucho después de que hubiera vencido el plazo para entregar las pruebas a la parte contraria.

Un fiscal había argumentado que el Gobierno quería presentar las pruebas en el juicio para rebatir cualquier alegación de los abogados de Clase según la cual este no tenía ningún motivo para confabularse con los apostantes, ya que disponía de varios millones de dólares en cuentas bancarias en la República Dominicana.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.