Cuando Puerto Rico y Cuba se enfrenten este lunes en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, toda la atención recaerá en otra de las nuevas caras del Team Rubio: Elmer Rodríguez-Cruz.

El joven prospecto, de 22 años, y segundo mejor lanzador en la finca de los Yankees de Nueva York, subirá al montículo buscando mantener el invicto de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los boricuas recibirán a una Cuba que llega con la misma marca de 2-0, en un duelo que promete emociones y revivir historias de certámenes mundialistas pasados.

“Es un juego más como quien dice... Llevo jugando toda mi vida y me he preparado físicamente bien. Estuve allá preparándome para acá también en los juegos de Grandes Ligas, que son cosas que yo siento que me ayudan a tener más confianza en sí”, expresó Rodríguez-Cruz previo a una sesión de práctica de Puerto Rico.

“Me siento súper bien. Me siento emocionado”, agregó.

Aunque el lanzador aún no ha debutado en la ‘Gran Carpa’, cuando menciona las Grandes Ligas se refiere al fogueo del pasado martes entre Puerto Rico y los Red Sox de Boston, en el que lanzó tres entradas en blanco, ponchó a dos bateadores y regaló dos bases por bolas.

Asimismo, a su debut en los campos primaverales con los Yankees, en el que habría lanzado otras tres entradas en blanco ante los Orioles de Baltimore.

“El objetivo principal, por lo menos para mí y para todo pitcher, es atacar la zona, confiar en sus pitcheos y trabajar las cosas. Siento que vamos a hacer eso”, manifestó.

Rivalidad histórica

Puerto Rico llegará al choque tras una dramática victoria por 4-3 el sábado ante Panamá luego de que Darell Hernáiz sacudiera un cuadrangular en la décima entrada para dejar en el terreno a los panameños frente a 18,925 fanáticos. Los boricuas descansaban este domingo.

Cuba, por su parte, arribará al Bithorn luego de vencer 7-4 a Colombia en la primera jornada dominical del Grupo A.

Los boricuas y los cubanos no se ven las caras en un Clásico desde la primera edición en 2006.

En aquel entonces, Puerto Rico le propinó a Cuba un nocaut histórico de 12-2 en la primera ronda. En la segunda vuelta, los de La Habana se desquitaron con una victoria 4-3 para eliminar a los puertorriqueños. Dicho año, Cuba firmó su mejor actuación en un Clásico al alcanzar la final, en la que cayeron 10-6 frente a Japón.

“No hay oponente pequeño, tengan o no tengan jugadores conocidos o no, cuando tú juegas por tu país es más que eso. Yo trato a todos los oponentes de igual manera. Es confiar en mí, atacarlos y dar el máximo”, dijo Rodríguez-Cruz.

“No trato de sentir presión, más que todo es un juego. Yo trato de ir a divertirme, dar mi máximo y estando allí, no dejar que la presión gane lo mejor de mí. Al contrario, uso eso a mi favor, para motivarme y sentirme mejor”, añadió el derecho.

El dirigente de Cuba, Germán Mesa, confirmó en conferencia de prensa posterior a su triunfo ante Colombia que Julio Robaina será el abridor ante el Team Rubio.

El juego entre Puerto Rico y Cuba está programado para las 7:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.