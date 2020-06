Nueva York. Major League Baseball ha rechazado la oferta de los jugadores para una temporada regular de 114 juegos como forma de salvar la campaña aplazada por causa de la pandemia del coronavirus y le ha dicho al sindicato que no planea hacer una contrapropuesta, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato el miércoles porque no han autorizado el ofrecer declaraciones sobre el tema.

Los jugadores hicieron su propuesta el domingo, como contraoferta a la propuesta de MLB de montar una campaña regular de 82 juegos. Según el plan de MLB, el día de apertura sería el 30 de junio y la temporada regular finalizaría el 31 de octubre, casi cinco semanas después de la conclusión original que estaba pautada para el 27 de septiembre.

MLB le dijo al sindicato que no tenía interés en extender la temporada hasta noviembre, cuando teme que una segunda ola del coronavirus pueda interrumpir la postemporada y poner en peligro $787 millones en ingresos por transmisión. MLB notificó al sindicato sobre el rechazo en una carta enviada por correo electrónico el miércoles.

Si bien la gerencia ha sugerido que podría jugar una temporada regular corta de aproximadamente 50 juegos, sin más reducciones salariales, no ha propuesto formalmente ese concepto.

Los equipos y los jugadores esperan comenzar la temporada en estadios sin fanáticos, y los equipos afirman que sufrirían grandes pérdidas si los salarios no se recortan más. Las partes acordaron un acuerdo el 26 de marzo en el que los jugadores aceptaron cobrar salarios prorrateados a cambio de $170 millones en anticipos y una garantía de que si la temporada se desecha, cada jugador obtendría el tiempo de servicio del año 2020, el cual coincidiría con el acumulado por cada jugador en 2019.

Ese acuerdo requería negociaciones de “buena fe” sobre el jugar en estadios vacíos o en sitios neutrales. El sindicato ha dicho que no se aceptarán más recortes.

La propuesta de MLB del 26 de mayo reduciría los salarios de 2020 de aproximadamente $4,000 millones a aproximadamente $1,200 millones, estableciendo una escala móvil de reducciones. Los jugadores con un mínimo salarial de $563,500 obtendrían aproximadamente el 47% de su salario original y aquellos en la parte superior, liderados por Mike Trout y Gerrit Cole con $ 36 millones, recibirían menos del 23%.

La oferta del sindicato tendría un total de salarios de aproximadamente $2,800 mil millones, dejando a cada jugador con aproximadamente el 70% de su salario original.