Anaheim, California. Mike Trout, el astro de los Angels de Los Ángeles, se someterá a una intervención quirúrgica para reparar un menisco roto en la rodilla izquierda, y se ausentará por un tiempo indefinido.

Los Angels consideran que Trout, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, podrá volver en esta campaña, de acuerdo con el gerente general Perry Minasian, quien anunció el martes la lesión.

Trout batea para .220 con 10 jonrones (la mayor cifra en las Grandes Ligas), 14 impulsadas y seis robos en el año. Sin embargo, se perderá juegos debido a una lesión grave por cuarta temporada consecutiva.

PUBLICIDAD

Mike Trout was emotional, as you might expect, but somehow composed. … pic.twitter.com/ZlEOULxRh2 — Alden González (@Alden_Gonzalez) April 30, 2024

El lunes, Trout participó en el encuentro que los Angels le ganaron 6-5 a Filadelfia. Un día después, se sometió a una resonancia magnética. El jardinero debió contener las lágrimas al describir el dolor que se agravó gradualmente después del duelo.

“Es una locura, porque miro hacia atrás y no sé siquiera cuándo me lastimé”, dijo Trout. “En cierto modo me decía a mí mismo: ‘Tal vez sólo me golpeé con algo y no me di cuenta’. Después del juego y de recibir tratamiento, me dolía de verdad. El plan era simplemente ver cómo me sentía en la mañana. Si me levantaba con dolor, lo revisaríamos, ése era el plan. La noche anterior fue difícil dormir. Me dolió toda la noche”.

La lesión más reciente de Trout representa otro golpe para los Angels, quienes han comenzado con una foja de 11-18 su primera campaña desde que Shohei Ohtani se marchó como agente libre.

El equipo perdió también a Anthony Rendón de manera indefinida a comienzos de este mes, por un desgarro en el tendón de la corva. El antesalista, contratado por 245 millones de dólares, se ha perdido también grandes tramos de las últimas cuatro temporadas por una serie de lesiones.

Por mucho, Trout y Rendón son los dos jugadores mejor remunerados de los Angelinos. Cada uno devenga más de 37 millones de dólares este año.

Trout, de 32 años, ganó sus tres premios al Más Valioso durante la década de 2010. El jardinero ha sido afectado por las lesiones desde 2021.