(The Associated Press)

Alex Cora sigue siendo querido y respetado en la organización de los Red Sox de Boston. Así lo afirmó el vicepresidente ejecutivo de la novena, su compatriota Eddie Romero.

“En Boston, Alex Cora siempre tendrá su nombre en alto y nada manchará eso. Su salida fue muy difícil, algo que Alex y los dueños acordaron mutuamente. Pero de ambas partes hay mucho respeto, mucho aprecio”, dijo Romero a Primera Hora al reaccionar al resultado de una investigación de varios meses que realizó Major League Baseball (MLB), tras alegaciones de un esquema ilegal de robo de señales usando la tecnología en la temporada 2018.

PUBLICIDAD

En esa campaña, en su debut como dirigente en las Mayores, Cora llevó a los Red Sox a un récord histórico de 108-54 en la serie regular y a ganar la Serie Mundial.

El miércoles MLB dio a conocer su informe y los Red Sox fueron penalizados al perder su turno de segunda ronda del sorteo y el operador de video J.T. Watkins fue suspendido un año por descifrar señales usando vídeos durante los partidos. El comisionado Rob Manfred determinó que Cora no estuvo involucrado en las infracciones, ni tampoco otros miembros del cuerpo técnico y gerencial del equipo.

No obstante, Cora fue suspendido por la temporada 2020 por su participación en el esquema de robo de señales de los Astros de Houston en el 2017. Cora fue el ‘bench coach’ de los Astros en esa temporada en la que ganaron la Serie Mundial. Ese caso le costó igual sanción al dirigente A.J. Hinch y al gerente Jeff Luhnow, los que también fueron despedidos.

“Sobre lo que pasó en Houston, Alex ya admitió que eso fue un error de su parte, pero todo el mundo se merece otro chance y Alex tendrá su futuro en este deporte”, agregó Romero, al anticipar que el cagüeño volverá a las Grandes Ligas.

No faltarán ofertas de trabajo

“Algo que apreciamos es que en el reporte del comisionado salió claramente y decisivamente que Alex no estuvo involucrado en ningún aspecto de la violación que encontraron. Todo el mundo conoce de la habilidad que tiene Alex para comunicarse y su conocimiento del juego. Cuando Alex pueda trabajar, no va a tener ningún problema y me imagino que tendrá varias opciones frente a él de donde pueda escoger”, añadió el también asistente del gerente general Brian O’Halloran.

PUBLICIDAD

Desde que se conoció de la decisión de MLB, comenzaron los rumores de un posible retorno de Cora a los Red Sox en el 2021. Pero el ejecutivo puertorriqueño sostuvo que en este momento el enfoque de la organización está en el 2020 con la esperanza de que se puede jugar una temporada que no ha comenzado ni tiene fecha de inicio debido a la pandemia del coronavirus.

Cuando Alex pueda trabajar, no va a tener ningún problema y me imagino que tendrá varias opciones frente a él de donde pueda escoger. -Eddie Romero / Vicepresidente ejecutivo de los Red Sox

Ron Roenicke, quien fuera el ‘bench coach’ de Cora en las pasadas dos temporadas, fue nombrado dirigente de la novena unas semanas luego de que Cora y los Red Sox terminaran su relación profesional el 14 de enero, al día siguiente de las sanciones contra Hinch y Luhnow.

“Ron Roenicke es alguien que lleva varios años con nosotros y cuenta con gran respeto en la industria. Es un hombre muy conocido en el béisbol y él es el manager de nosotros. El enfoque ahora es darle todo el apoyo y los recursos necesarios a Ron para cuando empecemos, él pueda dirigir este equipo como él quiera. De eso es que nos tenemos que precoupar por ahora. Lo mejor de todo, es que ya podemos terminar con esto y enfocarnos en maneras de tener una temporada este año”.

Elogios para Watkins

Romero también elogió el trabajo de Watkins, al que catalogó como alguien clave para el equipo desde la función que desempeñaba. Watkins negó que haya cometido alguna violación.

“Él se graduó de West Point, estuvo en el ejército unos años y de ahí fue pelotero de liga menor. Su papa lleva años como ‘scout’ de la organización y estoy casi seguro que fue el que ‘scouteó’ a Mookie Betts. Pero él ha sido un empleado ejemplar, alguien trabajador y una lástima que encontraron éstos incidentes en los cuales él estaba involucrado. Si se hizo algo mal, hay que pagar la consecuencia y con eso hay que vivir", expresó el hijo del expelotero de Grandes Ligas Edgardo Romero.

PUBLICIDAD

"Pero de mi parte, Watkins siempre ha sido trabajador y alguien de confianza. Siempre tuvimos la esperanza que iban a aclarar todo y que no se iba a encontrar nada, pero encontraron que hubo unos incidentes aislados en la que habían algunas violaciones de las reglas y nos dieron un castigo fuerte al suspender a un empleado que ha sido clave desde que empezó en esa posición y también al perder el ‘pick’ de la segunda ronda del draft, que con los cambios que se han hecho este año, duele más todavía”, finalizó Romero ante la posibilidad de que el sorteo sea limitado a solo cinco rondas.