Los campos primaverales de las Grandes Ligas ya están activos y los juegos de pretemporada ya comienzan esta semana. Sin embargo, por todo el béisbol aún hay una lista de destacados agentes libres, incluyendo a los boricuas Eddie Rosario, Kike Hernández y el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en la pasada campaña, Blake Snell.

Conocer por qué estos jugadores aún siguen sin firmar es muy difícil. Quizás el caso más sorpresivo lo es el de Snell, quien ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional lanzando para los Padres de San Diego en la pasada campaña al acumular marca de 14-9 con 2.25 de ERA. Y entre los dos boricuas, el más comprensivo en cierta manera lo es el de Hernández, quien en la temporada muerta se sometió a una operación para reparar el daño de una doble hernia y posiblemente existen dudas sobre su salud.

Bueno, a continuación echamos una mirada a esos y otros casos.

Blake Snell, un ganador del Cy Young con Tampa Bay en el 2018 y con los Padres en el 2023, sigue en el mercado de agentes libres. ( Gregory Bull )

Snell y sus altas expectativas

El caso de Snell es increíble. Entró a la agencia libre siendo un vigente Cy Young y su agente, el reputado Scott Boras, le puso un precio bien alto. Se ha reportado que le expectativa era recibir una oferta de alrededor de $270 millones por nueve años. Esto en un año en el que los Dodgers invirtieron $700 millones en el bateador-lanzador Shohei Ohtani, quien no podrá lanzar este año, y otros $325 millones en Yoshinobu Yamamoto, quien nunca ha lanzado en las Mayores. Mirándolo en ese contexto, y comprendiendo que todos los equipos del béisbol de alguna manera consideraron ver si podían firmar a Ohtani, el precio por Snell parecería adecuado. Pero en la práctica no lo ha sido.

Según reportes, la única oferta grande que recibió Snell fue una por seis años y $150 millones. La misma, sin embargo, fue rechazada de cuajo por Boras y desde entonces no han surgido otras propuestas. Incluso los Yankees respondieron a la negativa firmando al boricua Marcus Stroman por dos años y $37 millones, dejando la cosa ahí.

Y ahí sigue la cosa. Lo más reciente que se comenta es que Snell y Boras pudieran volver a tocar la puerta de los Yankees para tal vez arreglar un acuerdo de menos años y un valor anual más alto con miras a tener la opción de reintentar regresar al mercado en otro momento que le pueda ser favorable.

¿Kike Hernández a la espera de los Dodgers?

Es poco también lo que se reporta de Hernández. En Estados Unidos lo más que se ha indicado es que los Angels de Los Ángeles están interesados en sus servicios pero que aparentemente el jugador de utilidad, capaz de jugar en los bosques y tanto como campocorto y segunda base se ha mantenido a la espera de una decisión de los Dodgers sobre si lo firman o no.

Hernández bateó .262 con 12 dobletes, cinco jonrones y 30 RBI en su retorno a Los Ángeles el año pasado, luego de ser cambiado desde los Red Sox de Boston antes del vencimiento del periodo de cambios. Y allí probó su versatilidad, jugando en siete posiciones, aunque sus mayores tiempos fueron en el jardín central y la segunda base.

La falta de una firma es un misterio. Quizás apunta a que las ofertas recibidas son por debajo de lo deseado y tal vez valga la pena aguantarse un poco en caso que en la primavera surjan lesiones entre los grandes talentos de otros equipos que hagan que su experiencia y versatilidad se conviertan en una gran solución y eleven su valor.

Kike Hernández es interesado por los Angels, pero al parecer él aún espera por una posibilidad de firmar para regresar con los Dodgers. ( Kyusung Gong )

Eddie Rosario entrena por su cuenta en la Florida

El otro sorpresivo caso en cuanto a Puerto Rico lo es el de Eddie Rosario. El jardinero que fue héroe en la conquista de los Braves de Atlanta en la Serie Mundial del 2021 estaba bajo contrato por una temporada más con los Braves, esto a modo de una opción por $9 millones que el equipo declinó.

Rosario tuvo una campaña en la que bateó .255 con 21 jonrones y 74 RBI. Fue además finalista para el Guante de Oro, algo que tomó por sorpresa a muchos seguidores de los Braves pero que en esencia muestra que tuvo un mejor año defensivo que los previos.

Bueno, de ahí a su prolongada espera por un nuevo contrato está la sorpresa. Siendo un jugador con experiencia de postemporada, y de exitosa participación en ella, es raro que no hayan surgido ofertas que se conozca públicamente sobre él. Al igual que Hernández, tal vez el asunto de la falta de una firma es la espera de que surja una mejor oferta de lo que ya haya recibido.

Habrá que esperar para ver que trasciende finalmente.

Otros peloteros sin contrato

Snell, Hernández y Rosario no son los únicos jugadores sin encontrar un nuevo contrato, o al menos no haber aceptado uno. En la lista están también el guardabosque Cody Bellinger, quien en el 2023 con los Cubs bateó .307 con 26 HR y 97 RBI; el primera base Brandon Belt, que con Toronto acumuló estadísticas de .254, con 19 HR y 43 RBI; Matt Chapman, tercera base que en Toronto bateó .240 con 17 HR y 54 RBI; el lanzador Mike Clevinger, que con los White Sox tuvo marca de 7-7 con 3.77 de ERA y 110 ponchetes; y el lanzador dominicano Domingo Germán, quien tuvo marca de 5-7 con 4.56 de ERA y quien al parecer no ha recibido ofertas luego de sus tropiezos y reportados problemas con el alcohol y un previo caso de violencia doméstica que le hizo perderse la temporada del 2020 debido a una suspensión de parte de MLB.

Esos son solo algunos agentes libres de muchos más disponibles en el mercado. Razón por la cual recientemente algunos en MLB han comenzado a reclamar que las Grandes Ligas deberían fijar un periodo específico para la negociación y firmas.