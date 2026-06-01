El campocorto arecibeño Edwin Arroyo recibió este lunes el esperado llamado a las Grandes Ligas por parte de los Reds de Cincinnati, y podría debutar esta misma noche cuando el equipo visite a los Royals de Kansas City, según informó la organización a través de sus redes sociales.

La oportunidad para el puertorriqueño, de 22 años, surgió luego de que el estelar dominicano Elly de La Cruz fuera colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una rigidez en el isquiotibial derecho sufrida durante el partido del domingo ante los Braves de Atlanta.

PUBLICIDAD

Aunque la lesión del quisqueyano abrió un espacio en el róster de Cincinnati, el ascenso de Arroyo está respaldado por la sobresaliente temporada que ha tenido en el filial Triple A de Louisville. En 53 partidos, bateó para .323, con 61 imparables y 11 cuadrangulares. Anotó 41 carreras, remolcó 34 y se robó nueve bases. Tiene un OPS de .945.

Arroyo es el tercer mejor prospecto de la organización de los Reds y el número 98 de todas las Mayores, según MLB Pipeline.

El boricua fue uno de los 17 debutantes del Team Rubio en el Clásico Mundial de Béisbol, celebrado el pasado marzo. Arroyo apenas consumió dos turnos oficiales y no logró conectar de hit.

No obstante, antes de esa experiencia brilló en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los campeones Cangrejeros de Santurce. Durante la temporada invernal, disputó 16 encuentros y bateó para .355, además de impulsar 13 carreras y anotar ocho.

Arroyo, producto de la Arecibo Baseball Academy, fue seleccionado por los Mariners de Seattle en la segunda ronda del sorteo de novatos de 2021. Un año más tarde, pasó a la organización de Cincinnati como parte de la transacción que envió al lanzador dominicano Luis Castillo desde los Reds a Seattle.

Durante la temporada de 2024, el arecibeño perdió gran parte de la campaña tras someterse a una cirugía para reparar un desgarro del labrum en el hombro izquierdo.