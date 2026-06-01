La sobresaliente actuación de los seis equipos de relevo de Puerto Rico en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo colocó a la isla con un pie dentro de estos eventos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La competencia se celebró desde el pasado viernes al domingo en el Estadio Atlético de la Videna, en Lima, Perú.

Aunque el ranking clasificatorio de la World Athletics para las justas regionales cerrará oficialmente el próximo 9 de junio, los resultados obtenidos en la capital peruana fortalecieron las aspiraciones boricuas de contar con representación en las seis pruebas de relevo. Las mejores ocho marcas de la región en cada uno de estos eventos tienen sus pases asegurados.

PUBLICIDAD

Para el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), Carlos Guzmán, los resultados obtenidos en Lima cumplieron el objetivo trazado desde el inicio del ciclo.

“De acuerdo con todas las marcas que se hicieron en el Iberoamericano, la proyección es estar en los Centroamericanos en esos seis relevos. Ese era el objetivo”, compartió Guzmán en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

El balance fue contundente, pues Puerto Rico mejoró todos sus tiempos rumbo a Santo Domingo, con excepción del relevo masculino de 4x100 metros. El mejor registro en esta prueba continúa siendo los 38.67 segundos logrado en las pasadas Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Aun así, el relevo corto masculino conquistó la medalla de oro en Lima con tiempo de 38.84 segundos, mientras que las féminas también se coronaron campeonas al detener el cronómetro en 43.78 segundos.

El cuarteto masculino de 4x400 metros ganó plata con récord nacional de 3:03.19. Las féminas, por su parte, obtuvieron el bronce y establecieron otra plusmarca nacional con 3:30.80.

El relevo mixto de 4x400 también subió al podio al conquistar bronce con récord nacional de 3:17.90, mientras que el equipo mixto de 4x100 finalizó cuarto con marca de 42.08 segundos, igualmente marca nacional. Fue la primera vez en la que Puerto Rico participó de los 4x100 mixto debido a que es una modalidad relativamente nueva en el programa internacional.

“El 4x100 mixto lleva apenas año y medio como prueba oficial de World Athletics y ahora forma parte de los Juegos Centroamericanos. Nosotros nunca habíamos participado en esa prueba y clasificamos también según la marca que tenemos, que es bien sólida”, sostuvo Guzmán.

PUBLICIDAD

Los boricuas sumaron en Perú un total de cinco medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

13 Fotos Puerto Rico demostró que vive uno de sus mejores momentos en la pista al cosechar varias medallas en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en Lima.

Estatus

Hasta antes del campeonato en Lima, Puerto Rico tenía proyectado la clasificación en tres relevos, además de 27 atletas en pruebas individuales y cuatro suplentes.

Guzmán explicó que según las cuotas establecidas por Centro Caribe Sports, Puerto Rico tendría 54 atletas clasificados en atletismo. No obstante, bajo los criterios establecidos por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), la cifra se reduce a 31.

“Son marcas más exigentes. El Copur estableció una marca y esas marcas, que se cumplen en su mayoría, un 99%, están dentro de las cuotas. Perom hay otras que el Copur pide, que por la cuota están por debajo”, indicó.

El Copur anunciará este martes los primeros atletas certificados de la delegación que representará a Puerto Rico en los Centroamericanos, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto. La presidenta del Copur, Sara Rosario, explicó a este medio en una entrevista pasada que el cierre oficial de inscripciones nominales para los Juegos está pautado para el 24 de junio.

El futuro de los relevos

Más allá de la posible clasificación, Guzmán resaltó como importante el aspecto de la juventud de los integrantes de los relevos puertorriqueños.

Según el director federativo, tres cuartas partes de los miembros que compitieron en Lima son atletas menores de 23 años. Algunos de ellos son Legna Echevarría, Francés Colón, José Figueroa, Adrián Canales, Yariel Pérez, Andrea Rivera, Saraí Javier, Alejandro Rosado y Jarell Cruz.

PUBLICIDAD

Gladymar Torres, por su parte, tiene 23, mientras Eloy Benítez, Gabriella Scott, Grace Claxton y Adanelys Rodríguez son mayores de esta edad.

“Los veremos compitiendo en el Campeonato Panamericano de junio y también en el Campeonato Continental Sub-23 a mediados de julio. La mayoría de los muchachos de los relevos masculinos son Sub-23 y gran parte de los equipos mixtos también. Eso nos da espacio para seguir fogueando atletas, probar otras opciones y hacer ajustes en los tramos”, señaló.

El Campeonato Panamericano de Atletismo se realizará del 26 al 28 de junio de 2026 en Medellín, Colombia. Mientras, el Campeonato NACAC Sub-23 será del 10 al 12 de julio en Tlaxcala, México.