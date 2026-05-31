A poco más de una semana de haberse inaugurado en las Grandes Ligas, el jardinero puertorriqueño Bryan Torres continúa viviendo días de ensueño con los Cardinals de San Luis.

El veloz jugador disfruta de cada instante de una trayectoria dentro del béisbol que estuvo a punto de tomar un rumbo distinto.

Entre los recuerdos más preciados de este momento en su vida figuran la bola de su primer indiscutible y la de su primer cuadrangular en las Mayores.

Ambas, del mismo día de su debut, ya tienen un destino: las manos de su madre, Lisette Crespo.

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“Esas bolas ya están autenticadas, ya están en una cajita de acrílico. Yo creo que esas bolas van para mi mamá. Ella está haciendo un pequeño museo mío y de mi hermana, de todos nuestros logros, y yo creo que eso es más de ella que mío, así que eso se queda con ella”, expresó Torres en un intercambio de mensajes con Primera Hora .

Bryan Torres con las bolas de su primer hit y cuadrangular en las Mayores. ( Cardinals de San Luis )

Lisette no solo ha sido pieza clave en la carrera de Bryan, sino también en la de su hermana, Gladymar Torres, la olímpica en París 2024, y quien estableció la marca nacional en los 100 metros al registrar 11.12 segundos.

De hecho, la primera llamada que realizó Torres, de 28 años, tras conocer de su llegada a la ‘Gran Carpa’ fue precisamente a su madre.

Desde su debut, Torres acumula seis imparables en 22 turnos oficiales, suma tres carreras remolcadas, una anotada, un triple, un cuadrangular, dos bases por bolas y tres ponches. Batea para .273.

El cagüeño ha visto acción en seis de los últimos siete partidos de los Cardinals, que ocupan la tercera posición de la División Central de la Liga Nacional con marca de 30-26, previo a la jornada dominical.

Los hermanos Torres-Crespo. ( Xavier J. Araújo Berríos / The Associated Press )

“Estos días han sido maravillosos. Estoy viviendo un sueño. Llevo 11 años trabajando para que esto se cumpla. Desde que me hice profesional he trabajado con el enfoque de lograr esto, pero realmente es un sueño desde que era un niño de cuatro años”, manifestó.

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“Poder vivirlo es superemocionante. Lo estoy disfrutando, compartiendo con cada una de las personas que han venido a visitarme, agradeciendo a todos los que se han tomado el tiempo de felicitarme y enviarme palabras lindas. Estoy experimentando todo esto nuevo. Esta es una vida muy bonita”, contó.

Al borde de quitarse

Torres, quien nunca fue seleccionado en el Sorteo de Novatos, dijo que en el 2021 contempló abandonar el béisbol profesional cuando quedó agente libre luego de pertenecer a la organización de los Giants de San Francisco. Torres empezó en el mejor béisbol del mundo con un contrato de liga menor con los Brewers de Milwaukee en 2015.

“Hubo un momento en el que yo pensaba que como pelotero no se me daba el reconocimiento que quizás yo entendía que podía tener. No me daban esa oportunidad que yo sabía que, si me la daban, iba a lograr grandes cosas”, recordó.

“Siempre he trabajado duro y era un poquito fastidioso porque trabajas tan duro para que no te den una oportunidad. Es complicado”, agregó.

No obstante, siguió el consejo de su familia y se probó en el béisbol independiente durante el 2022 y 2023, mientras se mantenía jugando en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) hasta que en 2023 pactó un contrato de liga menor con los Cardinals.

“Me dijeron que me diera una oportunidad en liga independiente y lo intenté. Ahí es donde comenzó un nuevo capítulo en mi carrera”, relató.