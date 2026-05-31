Puerto Rico cerró este domingo el Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en el Estadio Atlético de la Videna, en Lima, Perú, con una gran actuación al conquistar dos medallas de oro históricas en los relevos 4x100 metros y establecer dos récords nacionales.

En la competencia, que inició desde el pasado viernes, los boricuas sumaron en total cinco medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

El relevo femenino de 4x100 metros, integrado por Adanelys Rodríguez, Gladymar Torres, Legna Echevarría y Francés Colón, logró la presea dorada con un tiempo de 43.78 segundos.

Argentina se llevó la medalla de plata con 45.02 y Perú obtuvo el bronce con 45.88.

PUBLICIDAD

Minutos más tarde, el relevo masculino de la misma prueba también subió a lo más alto del podio al registrar un tiempo de 38.84 segundos. El equipo estuvo compuesto por Eloy Benítez, José Figueroa, Adrián Canales y Yariel Pérez.

República Dominicana finalizó segunda con 39.25 segundos, mientras que Argentina ocupó la tercera posición con 39.34.

Según informó el historiador puertorriqueño Carlos Uriarte, a través del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), es la primera vez que la isla conquista simultáneamente las medallas de oro en ambas ramas del relevo 4x100 metros en una competencia internacional reconocida.

La jornada continuó con una nueva marca nacional en el relevo femenino 4x400 metros con Andrea Rivera, Grace Claxton, Saraí Javier y Gabriella Scott. Consiguieron la medalla de bronce al detener el cronómetro en 3:30.80.

Con ese resultado superaron el récord del país de 3:30.81 que, según Uriarte, estaba vigente desde el Campeonato Mundial de Edmonton 2001.

12 Fotos Puerto Rico demostró que vive uno de sus mejores momentos en la pista al cosechar varias medallas en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en Lima.

Asimismo, la cuarteta masculina de 4x400 metros compuesta por Figueroa, Jarrell Cruz, Pérez y Alejandro Rosado se adjudicaron la medalla de plata con tiempo de 3:03.19, solo superados por Venezuela, que ganó el oro con 3:02.88.

República Dominicana completó el podio con 3:03.45.

Además del subcampeonato, el relevo puertorriqueño estableció una nueva marca nacional al romper el anterior récord de 3:04.87 que permanecía vigente desde 2009.

De acuerdo con Uriarte, la nueva marca mejora por más de un segundo y medio el registro que había prevalecido durante 17 años.

Jornada dominical

Fuera de los relevos, Puerto Rico también sumó otras preseas con Paola Vázquez, quien se proclamó subcampeona en los 100 metros con vallas.

PUBLICIDAD

El oro fue para la brasileña Vitória Sena con 12.68 segundos, mientras que su compatriota Ketiley Batista obtuvo el bronce con 13.21.

Por su parte, Paola Fernández añadió otra medalla plateada al finalizar segunda en la final de salto de longitud con un registro de 6.66 metros.

Asimismo, Alan Cabanellas logró subir al podio al conquistar la medalla de bronce en el impulso de la bala con una marca de 17.61 metros.

Figueroa fue el primer boricua en subirse al podio dominical tras cruzar la meta de los 200 metros en 20.21 segundos para lograr el primer lugar.