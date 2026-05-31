El puertorriqueño José Figueroa continúa con su impresionante temporada al conquistar este domingo la medalla de oro en los 200 metros del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, celebrado en el Estadio Atlético de la Videna, en Lima, Perú.

Figueroa cruzó la meta en 20.21 segundos para lograr el primer lugar de la prueba. La medalla de plata fue para el venezolano Alexis Nieves con 20.47, mientras que el dominicano José González, campeón de la pasada edición, se quedó con el bronce al detener el reloj en 20.56.

“(Estoy) superbién y contento. Me gustó competir aquí en Perú. Espero volver para cualquier edición. Estoy muy contento con el resultado, a pesar de que fue bastante temprano en la mañana, algo a lo que mucha gente no estaba acostumbrada, pero con el favor de Dios salimos con la victoria y seguimos trabajando para lo próximo”, expresó Figueroa tras la carrera en medio de la transmisión del evento por el canal de Youtube de la Federación Peruana de Atletismo.

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“Ha sido un trabajo bastante duro. Reímos, lloramos, sufrimos, hacemos de todo, pero el sacrificio vale la pena... Definitivamente seguimos trabajando, esto no acaba aquí y seguimos con la mira puesta en los Centroamericanos”, agregó.

Con su victoria, Figueroa se unió a los también boricuas Eloy Benítez y Grace Claxton como campeones en el evento. Benítez conquistó el viernes la medalla de oro en los 100 metros lisos, mientras que Claxton revalidó el sábado como la reina de los 400 metros con vallas.

El mayagüezano, de 21 años, había asegurado su pase a la final el sábado al dominar la Serie 1 de las semifinales con un tiempo de 20.00 segundos.

La presea dorada en la capital peruana llega apenas una semana después de que el velocista estableciera una nueva marca personal en los 200 metros con registro de 20.02 segundos durante el Pure Athletics Sprint Elite Meet, celebrado en Clermont, Florida.