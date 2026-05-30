La puertorriqueña Grace Claxton se consolidó el sábado como la reina al ganar la medalla de oro de los 400 metros con vallas por segunda edición consecutiva en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, celebrado en el Estadio Atlético de la Videna en Lima, Perú.

Claxton, de 32 años, ganó la prueba con un tiempo de 55.74 segundos, su mejor marca en lo que va de temporada. Según el historiador deportivo Carlos Uriarte, este es también el séptimo mejor tiempo que ha registrado en su carrera.

“Se siente demasiado rico. Mi primer año siendo campeona fue el 2024. Ese día que gané la medalla de oro, mi bebé apenas tenía 11 meses y era el Día de las Madres. Este año pude compartir el Día de las Madres con él y estoy aquí defendiendo el título, que gracias a Dios se medio”, dijo Claxton al portal Alfa Sports.

Por otra parte, la boricua Gabby Scott se colgó la presea de bronce en los 400 metros lisos con un tiempo de 51.70. Andrea Rivera, campeona nacional, cruzó finalizó en la cuarta posición con un cronómetro de 52.77.

A su vez, el mayagüezano José Figueroa avanzó a la final de los 200 metros al dominar la Serie 1 con un registro de 20.00.