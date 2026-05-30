El éxodo de canguros del Baloncesto Superior Nacional (BSN) continuó este sábado con la salida de Xavier Cooks de los Vaqueros de Bayamón por una “situación personal y profesional”, comunicó el equipo mediante una publicación en sus redes sociales.

La baja de Cooks ocurrió apenas días después de que sus compatriotas Jack McVeigh y Sam Waardenburg fueran reemplazados en sus respectivos equipos en la llamada “liga más dura”. McVeigh tuvo que abandonar a los Capitanes de Arecibo luego de que el club Cairns Taipans de la NBL de Australia ejerciera una opción que le permite reclamarlo, mientras que Waardenburg fue sustituido por los Indios de Mayagüez debido a una lesión en la espalda.

PUBLICIDAD

Los Vaqueros, por su parte, informaron que se comunicaron con JaVale McGee tras conocer que Cooks no podría continuar en Bayamón el resto de la temporada. Sin embargo, McGee les indicó que tomaría los próximos meses para descansar junto a su familia después de jugar en Australia y China desde que ganó el campeonato con los Vaqueros en 2025.

JaVale McGee, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, donquea en el cuarto juego de la final del BSN 2025 contra los Leones de Ponce. ( BSN / José Santana )

Bayamón tuvo en un momento intenciones de comenzar la vigente campaña con el exenebeísta como uno de sus tres importados, pero este decidió firmar con los Beijing Ducks de la CBA de China tras culminar su compromiso en la NBL con los Illawarra Hawks. En total, entre ambas ligas, disputó 50 juegos en la temporada regular, sin incluir la postemporada.

Ante esta situación, los Vaqueros viajarán esta noche al Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” para enfrentar a los Osos de Manatí con Jae Crowder como su único importado disponible. Y es que Bayamón también perdió al importado australiano Jaylin Galloway hace una semana. Aún así, ocupan la segunda posición de la Conferencia A del BSN con marca de 15-9.

Primera Hora supo que los campeones defensores se comunicaron en los pasados días con el dominicano Jassel Pérez para explorar la posibilidad de reclutarlo como uno de sus importados para esta segunda mitad del torneo. No obstante, Bayamón sigue a la espera del desenlace del litigio entre Chris Duarte y el Unicaja de Málaga en la ACB de España.

Duarte, quien junto a McGee y Danilo Gallinari reforzó a los Vaqueros en 2025, fue suspendido por el club español a principios de mayo por una publicación en sus redes sociales en la que arremetió contra el equipo.

Según La Opinión de Málaga, ambas partes acordaron que el 5 de junio es la fecha límite para una posible resolución de la relación contractual. Para que el quisqueyano salga de Málaga, tendría que negociar la rescisión de su contrato, vigente hasta junio de 2027.