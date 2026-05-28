Los Mets de Guaynabo están monitoreando de cerca a Hassan Whiteside mientras luchan por mantenerse en la carrera por una de las cuatro plazas clasificatorias a la postemporada de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El corpulento centro, de 36 años y 7’0” de estatura, se encuentra activo en la CBA de China con los Shanghái Sharks y está a una victoria de ganar el campeonato, luego de vencer el jueves, 91-88, a los Zhejiang Lions en el segundo juego de la final.

Whiteside y Shanghái podrían cerrar este domingo la serie al mejor de tres partidos. De esto ocurrir, la gerencia de Guaynabo se comunicará con el agente del pívot estadounidense para conocer su disponibilidad e interés en volver al BSN.

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“Se espera que Hassan gane allá. Una vez él gane, tomaremos una decisión. Dependiendo de cuándo termine y si está disponible, lo evaluaremos”, dijo el dirigente de los Mets, Jorge “Jorgito” Rincón, en una entrevista con Primera Hora .

“Siempre ha tenido interés en jugar en Puerto Rico, sin importar el equipo que tenga sus derechos. Hubo comunicación en algún momento, pero se le dejó tranquilo mientras termina su compromiso en China porque está enfocado en ganar allá”, continuó.

Los metropolitanos recibieron los derechos de Whiteside en octubre pasado tras un cambio con los Cangrejeros de Santurce por DeMarcus Cousins. Promedió un doble-doble de 16 puntos y 11.6 rebotes con 2.1 bloqueos en los 10 juegos que disputó en la campaña pasada con los Cangrejeros, antes de salir por una lesión en la rodilla. Ha sido menos productivo en China con una media de 11 unidades y 8.8 capturas.

Sin embargo, Rincón destacó que realizar un cambio de refuerzos en esta etapa del torneo no es sencillo debido a la nueva estructura de escalas salariales para jugadores nativos e importados. A esto se suma la limitación de sustituciones de refuerzos que implementó la liga este año: seis antes de la fecha límite de cambios y dos después de esa fecha. Hasta la fecha, los tres importados de los Mets son Brandon Knight, con quien Whiteside tiene una buena relación; Torrey Craig; y Devin Williams.

“La gente no entiende. Ayer escuché a Nelson Colón hablando sobre el cambio del tope salarial. Es algo que ha afectado a todos los equipos, así que el cambia y cambia que quizá había antes en los refuerzos no ocurre ya y hay que jugar con eso”, aseguró el entrenador.

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“Ahora mismo los tres refuerzos que tenemos, además de ser sumamente profesionales, son personas. Es difícil conseguir refuerzos que se adapten al grupo y a la liga. Ellos lo han hecho muy bien. Son tipos que han entendido su rol y han dado cero problemas”, abundó.

Knight lidera la ofensiva de los metropolitanos con un promedio de 18.4 puntos, 4.2 rebotes y 6.4 asistencias. Craig también ha caído como anillo al dedo en Guaynabo con una media de 17.7 unidades y 7.2 capturas, mientras que Williams casi registra un doble-doble por noche con 11.5 tantos y 9.2 tablas. Cabe resaltar que a los Mets les quedan tres cambios de refuerzos antes de la fecha límite de cambios.

Torrey Criag promedia 17.7 puntos para los Mets de Guaynabo. ( BSN )

Complicado el traslado a Gurabo

De cara a la jornada del jueves, los metropolitanos ocupan la cuarta posición de la Conferencia A del BSN con marca de 11-11, lo que equivale a un juego de ventaja sobre los Cangrejeros de Santurce. Esta segunda parte del torneo, que no ha estado libre de retos, será crucial para Guaynabo. Los metropolitanos se vieron obligados a trasladarse esta campaña al Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, por las remodelaciones que el municipio de Guaynabo le está haciendo al Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Por esta razón, los Mets han llevado un estilo de vida nómada, ya que la instalación gurabeña no ha estado disponible en varias ocasiones para sus prácticas y tampoco los partidos locales han tenido la asistencia que esperaban.

“Ha sido extremadamente difícil. Estamos agradecidos con que Gurabo nos haya hecho este favor, porque realmente esto es un favor, pero eso conlleva otra cosa. Nosotros no hemos jugado aquí durante el fin de semana en mayo porque esto es un coliseo multiusos. Incluso, no lo hemos podido usar para prácticas. Hemos estado practicando en todos sitios: la UPR de Bayamón, Trujillo Alto, Jump en San Juan”, contó Rincón.

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“En ocasiones, hemos tenido juegos los lunes aquí y hemos tenido que salir a jugar sin practicar todo el fin de semana. Es casi jugar siempre de visitante, pero, dentro de lo malo, creo que el ambiente ha sido bueno. La administración se ha encargado de montar un buen escenario y sacarle el mayor provecho a los espacios que tenemos en la cancha”, añadió.

Vista del Coliseo Fernando “Rube” Hernández, sede provisional de los Mets de Guaynabo durante la temporada 2026 del BSN. ( José Raúl Santana / BSN )

El próximo partido de los Mets será este viernes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas, quienes se sitúan en el tercer lugar de la Conferencia A.