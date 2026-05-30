Los Mets de Guaynabo remontaron el viernes un déficit de 18 puntos para derrotar, 94-90, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Con este resultado, Guaynabo mejoró su marca a 12-11 y se alejó por 1.5 juegos de los Cangrejeros de Santurce en la lucha por la cuarta posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Carolina-Canóvanas, por su parte, cayó a 12-10.

El triunfo de los Mets fue un esfuerzo colectivo en la carretera. Ysmael Romero finalizó con un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes. Sin embargo, el líder ofensivo fue Brandon Knight con 22 unidades y ocho asistencias.

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Le siguió Jaysean Paige con 21 tantos, incluidos cuatro triples. Devin Williams y Torrey Craig añadieron 14 tantos cada uno. En causa perdida, Tremont Waters terminó 22 puntos.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los Piratas de Quebradillas se llevaron una dramática victoria, 87-86, sobre los Leones de Ponce. Así las cosas, Quebradillas elevó su récord a 6-17 y Ponce empeoró a 8-15. Ambos equipos siguen fuera de la zona de clasificación a la postemporada en la Conferencia B del BSN.

Emmanuel Mudiay lideró el triunfo de los Piratas con 22 unidades, cuatro rebotes y cinco asistencias. Phillip Wheeler y Grant Basile aportaron 16 tantos, respectivamente. Por los Leones, el más destacado fue Jezreel De Jesús con 25 puntos.

La acción del BSN continuará el sábado con tres partidos en agenda: Santurce en San Germán, Bayamón en Manatí y Aguada en Caguas. Todos están programados para comenzar a las 8:00 p.m.