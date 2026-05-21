Un Mundial sobredimensionado, con más selecciones, más partidos y más países anfitriones que nunca, deja una gran pregunta sobre el mayor espectáculo deportivo del planeta: ¿cuánto es demasiado?

La última edición de la Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, pondrá a prueba los límites del deporte más popular del planeta.

Ya se trata de los límites de la resistencia física, ya que los mejores jugadores amenazan con ir a la huelga debido a un calendario cada vez más apretado, de la capacidad de atención de los aficionados en una época en la que el fútbol se televisa de pared a pared o de los precios desorbitados que la gente está dispuesta a pagar por las entradas -o incluso por aparcar-, los puntos de presión son numerosos de cara al torneo de junio-julio.

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Con un formato ampliado de 48 equipos -frente a los 32 actuales- que se disputará a lo largo de casi seis semanas, hay quien afirma que el torneo corre el riesgo de diluir el producto más preciado de la FIFA.

“Personalmente, creo que le ha quitado un poco de emoción y calidad al torneo, y es casi como si no empezara hasta los octavos de final”, declaró a The Associated Press el ex delantero estadounidense Clint Dempsey.

El formato ampliado ha eliminado de hecho la posibilidad de que varios equipos punteros queden encuadrados en el mismo grupo, lo que en la jerga futbolística se conoce como “grupo de la muerte”.

Gran parte del peligro que tradicionalmente se veía en las primeras fases del torneo se ha eliminado hasta octavos de final, porque los ocho mejores terceros también pasan a octavos.

“El mayor peligro es la dilución del espectáculo”, afirmó Jonathan Wilson, autor de The Power and the Glory: Una nueva historia de la Copa del Mundo.

“Puede que la FIFA se salga con la suya esta vez porque es el primer torneo ampliado y porque los precios de las entradas son enormes. Pero, con el tiempo, a las emisoras y a los aficionados podría dejar de importarles si el torneo no se vuelve interesante hasta los octavos de final”, dijo Wilson. “Un partido de la Copa Mundial debería ser casi obligatorio. ... Nadie ve 90 de los 104 partidos. Es demasiado”.

La FIFA dice que está haciendo crecer el juego

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirma que la ampliación del torneo hará que el fútbol sea “verdaderamente global” y creará oportunidades para países que “nunca habrían soñado con participar” en un Mundial.

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La teoría es que, al tener más posibilidades de clasificarse, un mayor número de naciones aumentaría la financiación de las bases y, por tanto, mejoraría el nivel del fútbol en todo el mundo.

Cuatro naciones debutarán el mes que viene, entre ellas la pequeña Curaçao, la más pequeña por población que jamás se haya clasificado.

“Es un gran logro para nosotros conseguirlo, pero también queremos demostrar que sabemos jugar y que merecemos estar ahí”, declaró Eloy Room, guardameta de Curaçao.

Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán son los otros debutantes. Haití se ha clasificado por primera vez desde 1974.

“De niños, todos veíamos la Copa Mundial. Todos soñábamos con jugar en el Mundial. Pero era sólo un sueño, una fantasía cuando eres niño”, declaró el centrocampista haitiano Yassin Fortune. “Clasificarse y poder participar es algo inimaginable”.

No cabe duda de que hay historias para sentirse bien. Como la del guardameta haitiano Josué Duverger, que cambiará el fútbol regional de Alemania por codearse con superestrellas brasileñas como Vinícius Júnior y Neymar. Nueva Zelanda ha convocado al defensa Tommy Smith, procedente del Braintree Town, que descendió esta temporada de la quinta categoría del fútbol inglés.

Los críticos dicen que a veces menos es más

Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, ha sido una de las principales voces que ha advertido sobre el impacto que tendrá en los jugadores de élite el hecho de que se les pida que jueguen cada vez más al fútbol.

Dice que la calidad del producto está disminuyendo y que el fútbol debería seguir el ejemplo de la NFL y apreciar el “valor de la escasez”.

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La NFL obtiene una media de casi $11,000 millones de ingresos por temporada gracias a sus acuerdos con los medios de comunicación, y los equipos juegan 17 partidos de temporada regular y hasta 21 si llegan a la Super Bowl.

La Premier League inglesa es la liga de fútbol más rica y más vista del mundo, pero sus cifras económicas no alcanzan las de la NFL. Sus equipos juegan 38 partidos cada uno por temporada y su último acuerdo de retransmisión nacional valía $9,000 millones, al cambio actual, en un periodo de cuatro años. Sus acuerdos internacionales a partir de 2022-25 ascendieron a $7,200 millones. Incluso combinados, sus ingresos anuales por retransmisiones son menos de la mitad de los de la NFL.

Teniendo en cuenta el mayor alcance mundial del fútbol, el deporte necesita pensar en la calidad de su producción, dijo Molango.

“Tenemos en el punto de mira a China, Estados Unidos e India. Así que esto, en mi opinión, debería hacernos reflexionar sobre el valor de la escasez, porque a veces siempre pensamos que más es más, pero yo no estoy de acuerdo”, dijo. “El punto de partida tiene que ser ‘volvamos a poner la calidad del espectáculo en el centro de nuestro proyecto’”.

Preocupación creciente por la salud de los jugadores

No solo se cuestiona el producto, sino que los sindicatos de jugadores están preocupados por el desgaste físico y mental de las principales estrellas, que disponen de menos tiempo de descanso. Después de este Mundial, muchos habrán jugado tres años consecutivos de grandes torneos en la temporada baja, tras la Eurocopa y la Copa América de 2024 y el recién ampliado Mundial de Clubes del verano pasado.

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En diciembre, el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO declaró que el Chelsea había sufrido un aumento del 44% de las lesiones tras ganar el Mundial de Clubes.

Varios jugadores importantes, entre ellos las estrellas brasileñas Rodrygo, Éder Militão y Estevao, se han quedado fuera del torneo tras lesionarse en los últimos meses.

“A los mejores jugadores se les trata un poco como ganado”, afirmó el ex jugador del Liverpool Jamie Carragher. “Si empiezan a recibir críticas por las actuaciones en ciertas fases del Mundial, creo que tenemos que recordar cuánto fútbol han jugado y las condiciones en las que están jugando el partido, y no parece que nadie que organice el fútbol piense nunca en las exigencias físicas y mentales de los mejores jugadores”.

Más juegos más ingresos para la FIFA

La Copa Mundial es el principal generador de ingresos de la FIFA y la ventaja financiera de ampliarla es convincente.

Más partidos -104 en total- significan más entradas que vender, con precios que ascienden a miles de dólares por los mejores asientos en los partidos más importantes.

Cuando se pusieron a la venta en enero, las entradas oscilaban entre 140 y $8,680. Desde entonces, algunas se han puesto a la venta por menos y otras por bastante más, hasta alcanzar un precio nominal de 32,970 dólares para la final.

La FIFA puede ganar más dinero en su mercado de reventa, donde se lleva una comisión del 30% por cada venta. En abril, la plataforma puso a la venta cuatro entradas para la final por algo menos de $2.3 millones cada una.

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Los aficionados han acusado a la FIFA de “traición monumental” por su estrategia de precios, pero la demanda parece ser alta y la organización sin ánimo de lucro afirma que el dinero que obtiene revierte en el deporte.

En ese caso, el fútbol puede esperar unas ganancias extraordinarias de la Copa Mundial, con más de $9,000 millones en ingresos previstos este año.

Queda por ver si el formato sobredimensionado desanima a los aficionados. La empresa de medición de audiencias Nielsen afirma que el interés por el fútbol internacional en Estados Unidos va en aumento.

El partido más visto por televisión en Estados Unidos entre 2023-25 fue el España-Inglaterra de la final de la Eurocopa, con una audiencia media de $6.6 millones. El segundo fue la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, con $6.5 millones.

En el momento de redactar este informe, la FIFA había llegado a acuerdos con 180 territorios para retransmitir el torneo, y aún quedan más por llegar, lo que indica que el interés sigue siendo grande, incluso en medio de preocupaciones más amplias.