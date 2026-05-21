Puerto Rico conoció este jueves a los equipos que enfrentará durante la fase de grupos de su histórica participación en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, luego de celebrarse el sorteo en la ciudad de Zúrich, Suiza.

Las boricuas quedaron ubicadas en el Grupo B junto a las campeonas defensoras de Corea del Norte, Polonia y el primer clasificado de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El torneo, que se celebrará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Rabat, Marruecos, representa la primera ocasión en la que un onceno puertorriqueño participe de un certamen mundialista de la FIFA. Las boricuas aseguraron su boleto en marzo pasado durante el Premundial de Concacaf, que se disputó en Costa Rica.

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El Grupo A, de otra parte, quedó compuesto por las anfitrionas de Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina. Asimismo, en el Grupo C estarán Canadá, Brasil, Noruega y el segundo clasificado africano. El Grupo D contará con Japón, Francia, Venezuela y el tercer representante africano. El Grupo E reúne a Estados Unidos, Samoa, China y el cuarto clasificado de África, mientras que el Grupo F lo integran España, México, Australia y Chile.

Los cuatro conjuntos africanos que ganen en la tercera ronda de su fase de clasificación continental en julio son los que completarán los grupos.

Aunque en el portal de la FIFA se indicó que el calendario oficial con fechas y horarios definitivos será anunciado próximamente, también se confirmó que Marruecos abrirá el torneo enfrentando a Nueva Zelanda.