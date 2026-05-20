Manchester, Inglaterra. Pep Guardiola salió al paso de la oleada de especulaciones sobre su futuro en el Manchester City al decir que hablará con el presidente del club Khaldoon Al Mubarak en los próximos días antes de anunciar si cumplirá el año restante de su contrato.

Varios medios de la prensa británica, incluida la cadena nacional BBC, han informado que Guardiola se marchará al final de esta temporada y que Enzo Maresca —el otrora entrenador de Chelsea que anteriormente fue asistente de Guardiola en el City— es el principal candidato para asumir el cargo.

Tras un empate en Bournemouth que acabó con las posibilidades del City de coronarse en la Liga Premier, Guardiola no desmintió los informes generalizados que refieren su inminente salida tras 10 años llenos de trofeos en el club.

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“Primero hablo con mi presidente”, dijo Guardiola. “Y después de eso, cuando hable con mi presidente, decidimos si tener un año más, hablamos de todo, decidiremos”.

🗣️ "On behalf of Man City we congratulate Mikel, the staff, players, fans and Arsenal for this Premier League. Next season we will be back."



Pep Guardiola speaks to @CarrieBrownTV after Man City's 1-1 draw at the Vitality Stadium.#beINPL #BOUMCI #MCFC pic.twitter.com/jLPp1c3DEP — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 19, 2026

Sobre si esas conversaciones tendrán lugar después del último partido de la temporada en casa contra Aston Villa, Guardiola dijo: “No, hablamos en estos próximos días”.

No hubo una respuesta inmediata de los representantes de Maresca cuando The Associated Press se comunicó con ellos.

A Guardiola, que ha ganado 17 títulos con el City desde que llegó al fútbol inglés en 2016, se le ha preguntado repetidamente en las últimas semanas si seguirá en el club más allá de esta temporada.

El lunes, hizo un gesto de fastidio con los ojos cuando le plantearon otra pregunta sobre su futuro y respondió.

“Lo he dicho muchas veces, me queda un año más”, zanjó.

Después del partido en Bournemouth, dijo que había querido “centrarse en poner al equipo en el punto más alto” antes de anunciar sus planes.

“Soy el hombre más feliz del planeta por estar en este club”, dijo. “Este club es extraordinario. La temporada se acabó para nosotros, así que queremos llegar al último partido con nuestros aficionados”.

🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.



Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.



Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Etapa llena de récords

Al dirigir el periodo más exitoso de la historia de City durante su década al mando, Guardiola ha pasado más tiempo en el club que en Barcelona (2008-12) y Bayern Múnich (2013-16).

Su mayor logro en el City fueconquistar el triplete Liga Premier-Liga de Campeones-Copa FA en la temporada 2022-23, emulando la hazaña del Manchester United en 1999.

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El City de Guardiola ha ganado la Premier seis veces y se convirtió en el único equipo en los casi 140 años de historia del fútbol inglés en obtener cuatro títulos consecutivos de la máxima categoría (2021-24), el primer club en sumar 100 puntos en una temporada de la máxima categoría (2017-18) y el primer conjunto en ganar el triplete doméstico de liga, Copa FA y Copa de la Liga en la misma temporada (2018-19).

Esta temporada, el City ha ganado tanto la Copa de la Liga como la Copa FA pero terminará segundo detrás de Arsenal en la Premier. Eso quedó asegurado tras el empate 1-1 en Bournemouth, que dejó al City a cuatro puntos de Arsenal.

Guardiola también ha cambiado el rostro del fútbol inglés en general, al adoptar un estilo de juego —basado en la posesión que comienza con sacar el balón desde el portero o la defensa— que terminó siendo imitado en todo el país, desde equipos infantiles a nivel de base hasta rivales en la Premier.

Al ser consultado el lunes sobre si una tribuna del Etihad Stadium del City debería llevar su nombre, Guardiola afirmó que “lo importante en nuestras vidas es que cuando miras atrás, puedas decir: ‘¡Guau!’. Puedes mirar con una gran sonrisa y (decir) que salió bien”.

“Estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas que vivieron este tiempo juntas pueden sentir eso”, añadió.

Los últimos años de Guardiola en City han transcurrido bajo cierta sombra. El club está actualmente involucrado en un enorme caso legal con la Premier.

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La liga acusó a City en febrero de 2023 de más de 100 infracciones financieras, entre ellas proporcionar información engañosa sobre sus fuentes de ingresos.

El caso fue examinado por una comisión independiente entre septiembre y diciembre de 2024, pero aún no se ha emitido un veredicto.

El castigo podría ser tan extremo como la expulsión de la máxima categoría. El City siempre ha negado los cargos y Guardiola ha dicho que está “plenamente convencido de que seremos inocentes”.

Maresca conoce bien al City

Han pasado cuatro meses y medio desde que Maresca dejó el Chelsea tras un aparente deterioro en la relación del italiano con la cúpula del club, durante un periodo en el que los medios ingleses ya informaban que había sido señalado como el eventual reemplazo de Guardiola en City.

Maresca restó importancia a aquellos reportes en ese momento.

Conoce bien al City, ya que fue entrenador de las inferiores en la temporada 2020-21 y asistente de Guardiola en 2022-23, cuando el equipo ganó el triplete.

Después de eso, Maresca se incorporó a Leicester, al que condujo al título en la Championship, la segunda división.

La única experiencia de Maresca en la máxima categoría como entrenador han sido sus 18 meses con Chelsea, de junio de 2024 a enero de 2026, periodo en el que el equipo londinense ganó el Mundial de Clubes y la Conference League, y además se clasificó para la Liga de Campeones.