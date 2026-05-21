Vancouver no es ajena a los grandes eventos.

La ciudad de la provincia occidental canadiense de Columbia Británica fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y albergó partidos del Mundial Femenino de fútbol en 2015 —incluida la final. El BC Place tuvo un papel destacado en ambos eventos, incluso como escenario de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos de Vancouver.

Durante el Mundial masculino de este verano, el estadio del centro de la ciudad albergará siete partidos: cinco de la fase de grupos y dos de la fase de eliminación directa. La selección nacional de Canadá disputará dos de sus partidos de primera ronda en el BC Place.

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Unas tres millones de personas viven en Vancouver y sus alrededores, así que hay mucho que hacer además del fútbol.

Lugares emblemáticos para visitar

El Stanley Park es un parque urbano de 404 hectáreas en el extremo oeste de la ciudad, lleno de senderos para caminar y andar en bicicleta, un pintoresco malecón, cafeterías, una piscina pública y el Acuario de Vancouver.

El Mercado Público de Granville, en Granville Island, cuenta con vendedores de toda la región que ofrecen alimentos como productos frescos, mariscos, chocolate y panadería.

El exterior redondo del museo Science World se transformará para asemejarse al balón oficial del Mundial, y en el interior habrá una exposición especial sobre la ciencia del fútbol.

Escena gastronómica en Vancouver

Un viaje a Canadá no estaría completo sin probar la poutine, un plato hecho con papas fritas, cuajada de queso y salsa. Y probablemente uno de los lugares más conocidos para comer poutine en la ciudad es La Belle Patate.

La histórica zona de Gastown, con su emblemático reloj de vapor, alberga algunos de los bares y restaurantes de moda de Vancouver, desde cocina francesa de alta gama hasta comida ucraniana y helado orgánico.

Zonas para aficionados

El gran Festival de Aficionados de Vancouver se llevará a cabo en Hastings Park. Un nuevo anfiteatro con capacidad para 10,000 personas exhibirá los partidos en una pantalla gigante y acogerá una serie de conciertos de artistas de renombre, entre ellos Mötley Crüe, Ziggy Marley y Kx5, con el productor canadiense Deadmau5 y su contraparte estadounidense Kaskade.

Habrá comida, bebida y, por supuesto, así como mercancía alusiva al Mundial. El festival para aficionados es gratuito para el público, aunque hay entradas premium disponibles para asientos reservados en el anfiteatro.

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Opciones de transporte

Dado que el BC Place está en el centro, hay abundante transporte público disponible para los aficionados que se dirijan a los partidos. Uno de los principales medios de transporte será el SkyTrain, que tendrá un servicio más frecuente durante el Mundial.

Trenes especiales de cercanías West Coast Express operarán durante los días de partido de fin de semana.

Si alguien viene desde otro lugar de Canadá o toma un tren o autobús desde Estados Unidos, la estación Pacific Central está tan cerca del estadio que puede llegarse a pie.

Consejos sobre el estadio

El BC Place tiene un techo retráctil de tela. No se ha informado si estará abierto o cerrado durante los partidos del Mundial, aunque se especula que permanecerá cerrado para proteger el césped natural que se instaló para el torneo. Eso significa que el estadio podría calentarse bastante si hay una ola de calor, pero los aficionados estarán protegidos si llueve.

Partes del estadio, incluidas las suites de lujo y las áreas de hospitalidad, fueron remozadas para el Mundial. Lo mejor del BC Place es que está en medio de todo, lo que lo convierte en uno de los estadios del Mundial más amigables para los aficionados.