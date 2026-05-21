Los Leones de Ponce aprovecharon el miércoles la baja de André Curbelo por un aparente esguince de tobillo para salir de su mala racha y dominar, 88-65, a los Atléticos de San Germán en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Con este triunfo, Ponce empató con los Indios de Mayagüez en la cuarta posición de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al mejorar su récord a 8-12. San Germán, por su parte, sufrió su primera derrota en los últimos cinco juegos y empeoró su marca a 14-7.

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Curbelo se torció el tobillo izquierdo cuando quedaban dos minutos en el primer parcial. Volvió a cancha, pero salió restando menos de dos minutos del tercer periodo. Como consecuencia, solo jugó 16 minutos y terminó con nueve puntos, dos rebotes y dos asistencias.

En cambio, el líder ofensivo de los Leones fue Jalen Crutcher, quien finalizó con 26 unidades, incluyendo cuatro triples. Le siguieron Brady Manek con 18 tantos y Jezreel De Jesús con 17.

Por los Atléticos, el mejor fue Alexander Hamilton con 17 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Los otros dos refuerzos del “Monstruo Anaranjado” tuvieron una noche para el olvido. Montrezl Harrell solo aportó ocho unidades, mientras que Nick Perkins sumó cuatro.

La acción del BSN continuará el jueves, cuando los Cangrejeros de Santurce reciban a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Roberto Clemente y los Gigantes de Carolina-Canóvanas visiten a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.