Carlos González planifica retomar las conversaciones con los demás dirigentes del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para la creación de la Asociación de Entrenadores una vez concluya la vigente temporada.

El técnico de los Gigantes de Carolina-Canóvanas expresó a mediados de abril su interés en desarrollar un gremio que les dé a los dirigentes una voz dentro de la Junta de Directores del BSN.

Una semana después, entrenadores como Christian Dalmau, Juan Cardona y Jorge “Jorgito” Rincón respaldaron la propuesta para revivir el colectivo.

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Sin embargo, González y el resto de los técnicos no han podido reunirse para discutir la propuesta con el torneo aún en curso.

“Hablamos por encima entre varios entrenadores cuando salió el reportaje. Muchos están de acuerdo con que tenemos que hacer algo, pero se nos hace bien difícil en medio de la temporada con la presión de los juegos”, dijo González a Primera Hora .

“Entiendo que ninguno debe tener problema con esto porque anteriormente ya habíamos tocado base. Es cuestión de unirnos. Pienso que debe ser en temporada muerta porque estamos más fríos y no en medio de la competencia”, abundó.

Además de Dalmau, Cardona y Rincón, el dirigente de los Gigantes compartió que también ha conversado con Wilhelmus Caanen y Eddie Casiano en el marco de las gestiones iniciales para restaurar la Asociación de Entrenadores.

Gustavo Cañas, director de operaciones de los Indios de Mayagüez, fundó un gremio similar en 2019 bajo el nombre de la Asociación de Entrenadores Profesionales de Puerto Rico, un año después de que varios dirigentes no cobraran la totalidad de sus salarios y algunos tuvieran que recurrir a los tribunales para reclamar pagos pendientes.

El colectivo llegó a contar con una matrícula de 26 personas, entre ellas González, Caanen, Nelson Colón, Iván Ríos, David Rosario y Allans Colón. No obstante, se disolvió durante la pandemia del COVID-19, dejando a los técnicos sin una organización que los represente ante la Junta de Directores del BSN.

Pero la realidad de la llamada “liga más dura” es distinta en la actualidad. Según han planteado varios técnicos a este medio bajo condición de anonimato, ya no enfrentan problemas con sus pagos como tal vez sucedía en el pasado. Por ello, el motivo de la creación de la Asociación de Entrenadores es otro en esta ocasión.

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“Hay cosas que nosotros podemos aportar a la liga si tuviéramos una voz. Hay decisiones que se toman a veces que nos afectan directamente a nosotros. Ahora mismo se pide un timeout de 30 segundos y, ¿quién de nosotros pudo opinar sobre sacarla desde donde se pidió y no adelantarla? Ninguno de nosotros pudo hablar sobre eso”, señaló González.

“Al final del día, se toman decisiones a base de la opinión que tenga la mayoría, pero nosotros creemos que podemos aportar”, continuó.

La Junta de Directores del BSN es el organismo rector de la liga. Está conformada por los apoderados y representantes de cada franquicia, un comité ejecutivo, la Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico y el presidente del BSN, Ricardo Dalmau. La Asociación de Entrenadores buscaría tener un espacio dentro de ese grupo.