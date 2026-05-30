Eloy Benítez puso este viernes a sonar “La Borinqueña” en el Estadio Atlético de la Videna de Lima, Perú, al ganar la medalla de oro en los 100 metros lisos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo.

El velocista, de 23 años, cruzó la meta con un impresionante tiempo de 10.01 segundos, que quedó grabado como la segunda mejor marca en la historia de esta competición y vigésima a nivel mundial este año.

Por otro lado, Puerto Rico no logró subir al podio en la rama femenina de esta prueba. Gladymar Torres y Frances Colón lo dejaron todo en la pista, pero no fue suficiente para terminar entre las primeras tres en una final bastante cerrada. Torres finalizó sexta con un registro de 11.305; Colón, séptima con 11.306.

En el relevo 4x400 metros mixto, los puertorriqueños Jarell Cruz, Andrea Rivera, Yariel Pérez y Saraí Javier establecieron una nueva marca nacional con tiempo 3:17.90 para quedarse con la presea de bronce.