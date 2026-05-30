El doctor Emmanuelli Algarín dio a conocer el viernes sus primeros nombramientos como nuevo apoderado de los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Algarín, quien fue aprobado hace dos semanas por la Junta de Directores de la LBPRC, informó que Edwin Rodríguez continuará trabajando con la organización en calidad de asesor. Rodríguez se desempeñó en los últimos años como gerente general de los Leones tras ceder la dirección del equipo a Andy González en la temporada 2022-23.

“Cuando Oscar (Misla, exapoderado) vendió el equipo pensé que era momento de retirarme, pero me dijo que tenía que hablar con el doctor Algarín. Ahí fue que me reuní con él y aquí estamos, empujando el barco poco a poco”, dijo el veterano mánager en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Joey Solá, en cambio, asumirá el puesto de gerente general bajo la administración de Algarín. Solá trabajó en la campaña anterior en esta misma posición con los Senadores de San Juan, quienes finalizaron en el sótano de la invernal con marca de 12-28.

Minutos después, el nuevo gerente general de Ponce informó el nombramiento de Eduardo Núñez como dirigente después de la salida de González, quien firmó con los Cangrejeros de Santurce como coach de tercera base. Esto tomó por sorpresa a algunos, ya que Núñez iba a trabajar la próxima temporada con los Indios de Mayagüez como parte del cuerpo de instructores del mánager Martín “Machete” Maldonado. Sin embargo, Solá aclaró que se comunicó con la gerencia de Mayagüez antes de contratarlo.

Joey Solá será el gerente general de los Leones de Ponce a partir de la próxima temporada de la LBPRC. ( Carlos Rivera Giusti )

“Muy honrado y feliz porque la gerencia de los Leones de Ponce me haya asignado la responsabilidad de dirigir a uno de los equipos de mayor tradición en el béisbol profesional de Puerto Rico. Acepto esta encomienda y confío que vamos a poder traer un béisbol de altura a la ciudad de Ponce”, comentó Núñez a través de un video compartido en la conferencia.

“Creo que mis años de experiencia a nivel profesional, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, nos van a ayudar a confeccionar un equipo ganador. Así que a toda esa fanaticada de los Leones de Ponce los exhortamos a que nos sigan apoyando, porque vamos en busca de ese campeonato que tanto la ciudad de Ponce se merece”, continuó.

Además de su experiencia con los Indios, Núñez fue parte del equipo de analítica de Puerto Rico en las pasadas dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol y es el dirigente de los Cyclones de Brooklyn, afiliado de los Mets de Nueva York en las ligas menores.

Los Leones vienen de quedar subcampeones en la campaña anterior de la invernal y finalizar la serie regular con récord de 23-17, el segundo mejor del torneo. Su último campeonato fue en 2008-09 bajo la dirección de Eduardo Pérez.