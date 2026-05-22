El puertorriqueño Bryan Torres recibió el viernes la llamada de los Cardinals de San Luis para subir por primera vez a las Grandes Ligas tras nueve años en las menores.

El utility, que vestirá el número 39, estaba teniendo una sólida temporada en Triple A con los Redbirds de Memphis, donde bateaba para .336, con 16 carreras remolcadas, 24 anotadas, 10 bases robadas y dos cuadrangulares en 36 juegos.

Los Cardinals tienen previsto enfrentar este fin de semana a los Reds de Cincinnati (26-24). San Luis, por su parte, ocupa la segunda posición de la División Central de la Liga Nacional con marca de 28-21.

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Welcome to the big leagues, Bryan!



We have recalled INF/OF Bryan Torres from Memphis (AAA). He will wear #39. pic.twitter.com/lz1HX1wglm — St. Louis Cardinals (@Cardinals) May 22, 2026

Para Torres, de 28 años, la llamada de los Cardinals llegó después de más de una década en el béisbol organizado. El cagüeño acumula 913 partidos en el sistema afiliado a MLB desde que firmó con los Brewers de Milwaukee en 2015.

Sin embargo, estuvo en la Liga Independiente en la campaña 2022-23, antes de regresar al béisbol organizado en 2024 con la organización de los Cardinals. Este año hizo el roster de 40 jugadores de San Luis, pero comenzó la temporada en Triple A.

Torres ha sido en los últimos años uno de los mejores jugadores en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), donde viste el uniforme de los Criollos de Caguas. También jugó con Puerto Rico en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol.