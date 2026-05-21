Las series semifinales de sección de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A entrarán el viernes en su fase culminante con 10 juegos en agenda desde las 8:00 p.m., en una jornada que podría completar el cuadro de las finales de sección.

Al momento, hay seis equipos clasificados a la próxima etapa, luego de eliminar a sus rivales por vía barrida durante el pasado fin de semana.

Como parte de la jornada, cuatro campeones de sección del pasado año estarán jugando por su supervivencia en la postemporada. La lista la encabezan los Peces Voladores de Salinas, monarcas del Sur en las pasadas cinco temporadas, quienes recibirán la visita de los Poetas de Juana Díaz en el Estadio Manuel González. La serie favorece 2-1 a los Poetas.

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Juana Díaz enviará al montículo a Cristian Negrón, mientras Salinas dependerá del brazo de Yadiel Román.

En el Sureste, los Jueyeros de Maunabo visitarán a los Leones de Patillas en el Estadio Gaspar Cochran, en otro duelo de gran tensión. La serie favorece 2-1 a Maunabo y presentará un enfrentamiento de zurdos con Jomar Huertas por los Jueyeros y Sidney Duprey por los Leones.

Patillas llega con la presión de evitar la eliminación luego de haber sido subcampeón de Puerto Rico la pasada temporada y campeón de la sección Sureste en 2025.

En el Norte, los Arenosos de Camuy, campeones de sección del pasado año, están obligados a ganar cuando visiten a los Titanes de Florida en el Estadio Rafael “Fello” Marrero.

Camuy tendrá en la loma al veterano Fernando Cabrera, mientras Florida abrirá con Christopher Pérez. La serie está 2-1 a favor de los Titanes.

En esa misma sección, los Tigres de Hatillo, al frente 2-1, visitarán a los Atenienses de Manatí con Brayan Robles como abridor. Manatí dependerá de su estelar Dereck Rodríguez, ganador del único juego conquistado por los Atenienses en la serie.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas, campeones de sección del pasado año, visitarán a los Cafeteros de Yauco en el Estadio Mario “Ñato” Ramírez. La serie favorece 2-1 a Yauco, que está a ley de un triunfo para clasificar.

Peñuelas, por su parte, no tiene margen de error. Josean Vélez abrirá por los Petroleros y Julio Morales subirá a la loma por los Cafeteros.

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En la Central, los Pescadores del Plata de Comerío viajarán al Estadio Yldefonso Solá Morales para medirse a los Criollos de Caguas con ventaja de 2-1 en la serie. Comerío confiará en su estelar zurdo Luis Leroy Cruz, mientras Caguas tendrá al experimentado derecho Jason García.

En la Metro, los Guardianes de Dorado, también arriba 2-1, visitarán a los Maceteros de Vega Alta. José Galán será el lanzador de Vega Alta y Mad Salgado abrirá por Dorado. Los Maceteros vienen de una dominante victoria 12-0 para mantenerse con vida en la serie.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras, que dominan 2-1, visitarán a los Guerrilleros de Río Grande en el Estadio Ovidio de Jesús. Las Piedras enviará a su invicto Adalberto Flores, dueño de marca de 8-0 este año, mientras Río Grande tendrá en la loma a Alexis Bauzó.

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián, que tuvieron el mejor récord de la fase regular con 19-1, visitarán a los Fundadores de Añasco en el Estadio Isidoro “Cholo” García con Joshua Torres señalado para abrir. Por Añasco lanzará Alex de la Cruz, quien se apuntó la victoria en relevo en el primer juego de la serie.

De ser necesario, el sábado los juegos comenzarán a las 8:00 p.m.