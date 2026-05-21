El antesalista boricua José Miranda quedó el miércoles fuera del béisbol organizado luego de ser dejado en libertad por la organización de los Padres de San Diego.

Esto puso fin a una etapa que comenzó apenas en enero con un contrato de liga menor, por lo que ahora es agente libre.

Miranda, de 27 años, jugaba esta temporada con los Chihuahuas de El Paso, filial Triple A de San Diego. En 28 partidos, conectó 30 imparables, incluyendo cinco cuadrangulares, remolcó 26 carreras y anotó 14. Bateó para .268.

Sumó 26 ponches y cuatro boletos gratis.

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El puertorriqueño venía de un 2025 complicado en las Mayores, en el que comenzó con los Twins de Minnesota, pero fue enviado a Triple A después de 12 partidos. En esos pocos encuentros, bateó para .167, con seis imparables en 36 turnos.

Luego, optó por regresar a Puerto Rico para jugar con los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) por primera vez desde la temporada 2020-21.

Con la escuadra criolla, Miranda registró un promedio de .230, con 20 imparables, dos jonrones, 12 anotadas y ocho carreras impulsadas.

El jugador de cuadro dejó buenas impresiones durante los entrenamientos primaverales con San Diego, pero la organización no le abrió un espacio para regresar a la ‘Gran Carpa’.